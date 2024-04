Glasvezel check op jouw postcode

In onze vergelijker zie je direct of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Als je klikt op vergelijken kom je op een pagina met een postcodechecker. Als er glasvezel beschikbaar is op jouw adres dan kun je meestal kiezen uit de volgende landelijke aanbieders: KPN, T-Mobile, Youfone, Budget Alles-in-1, Online.nl, Freedom Internet en Solcon. We tonen ook het aanbod van regionale internetaanbieders zoals Delta. Het ligt aan je postcode of je kunt kiezen voor internet van deze provider.

Glasvezel checken bij aanbieders

Met een postcodechecker kun je zelf controleren of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Doe de check bij de volgende glasvezel aanbieders:

Er ligt nog geen glasvezel: wat nu?

Zoek eerst uit of er al plannen zijn om glasvezel aan te leggen in jouw wijk. Informeer bij glasvezelpartijen. Er zijn in Nederland meerdere commerciële partijen die glasvezel aanleggen en met elkaar concurreren. Er bestaat dus geen algemene website waarop alle glasvezelactiviteiten van verschillende partijen gebundeld zijn.