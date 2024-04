Goedkope internetproviders

Conclusie: goedkoop internet via DSL

Voor vlot internet hoef je niet duur uit te zijn. Het maakt wel uit waar je woont. De laagste prijzen betaal voor je voor internet via de koperlijn (dsl). Op de plaatsen waar glasvezel ligt, verdwijnt dsl. Het aanbod via glasvezel is duurder. De prijsverschillen tussen providers zijn kleiner. In onze vergelijker kun je zien welke aanbod er op jouw adres beschikbaar is.

Youfone en Budget Alles-in-1

Voor vlot internet (50 Mbit/s) ben je bij Youfone en Budget Alles-in-1 het goedkoopst uit. Per maand betaal je rond de €30 voor een dsl-internetverbinding. Voor een goed beeld verrekenen we in de prijzen eventuele kortingen. We gaan hierbij uit van een looptijd van 2 jaar. Lees ons volledige onderzoek naar internet only prijzen.

Glasvezel internet duurder dan DSL

Voor een vlotte internetverbinding via glasvezel ben je duurder uit dan via dsl. Dat heeft te maken met de prijzen die providers moeten betalen voor toegang tot het glasvezelnetwerk van KPN. Die zijn hoger en daardoor vallen ook de consumentenprijzen hoger uit.

Bij Budget-alles-in-1 betaal je per maand €8 meer voor 50 Mbps en €10 meer voor 100 Mbps.

Youfone vraagt €8 per maand meer voor glasvezelinternet van 50 Mbps en €10,50 voor 100 Mbps.

Let op: aanbod verschilt per adres

Of je gebruik kunt maken van het voordelige aanbod van Youfone en Budget Alles-in-1 hangt af van je adres. Op veel plaatsen ligt glasvezel of wordt het aangelegd. Waar glasvezel ligt, zal dsl verdwijnen. Binnen 5 jaar wil KPN het kopernetwerk vervangen door glasvezel. Bij een grote groep consumenten gaat dit jaar de koperlijn al uit. Bij een overstap betaal je daar de hogere glasvezelprijs. Lees ook de voor- en nadelen van glasvezel internet

Internetprijzen KPN en Ziggo

KPN en Ziggo zijn de grootste providers. Ze zijn samen goed voor meer dan 80% van de markt voor vast internet. Hun prijzen voor vlot internet zijn relatief hoog. Het goedkoopste internet abonnement met 100 Mbit/s kost bij Ziggo en KPN €42,50 per maand. Lees ook over de testresultaten van KPN en Ziggo in ons provider onderzoek.

Bundeling van tv, internet en bellen

Providers bieden internet ook aan in combinatie met tv, vaste telefonie en mobiel internet. Het bundelen van verschillende diensten kan voordelig zijn. Providers geven vaak kortingen bij een overstap. Ook zijn er soms goede deals met wifi-versterkers. Bedenk goed wat je nodig hebt. Het stapelen van diensten kan alsnog optellen tot een flink bedrag. Vergeet ook niet dat je meestal na een jaar de reguliere prijzen gaat betalen.

Bekijk het internet, tv en bellen aanbod in onze vergelijker.