Wat kun je met interactieve tv?

Wat is interactieve televisie?

Met interactieve tv van je provider bepaal je zelf wat je kijkt en wanneer je kijkt. Gemiste programma’s kun je terugkijken via Programma Gemist. Live programma’s kun je vaak pauzeren. En via de functie ‘Begin Gemist’, kun je een programma vanaf het begin starten.

Providers bieden meestal een basis zenderpakket aan, dat uit te breiden is met extra zenders. De digitale ontvangers zijn hd-ready. Dit betekent dat je alle programma’s die in hd-kwaliteit worden uitgezonden ook in hd-kwaliteit kunt kijken, mits je tv daar geschikt voor is.

De meeste providers bieden een Video On Demand-service aan waarbij je documentaires en films kunt huren.

Welke providers hebben interactieve tv?

Veruit de meeste televisieproviders bieden interactieve tv. De prijs en de mogelijkheden verschillen wel per provider.

Wil je meer weten over beeldkwaliteit, storingen en de klantenservice van providers? Bekijk dan de resultaten van ons panelonderzoek: de ProviderMonitor. Hierin selecteren we de beste provider. In onze internet en tv-vergelijker kun je het tv-aanbod van providers vergelijken.

Wat is de beste provider voor jou? Postcode Huisnr. Toev. Soort pakket Internet Internet en Bellen Internet en TV en Bellen Internet en TV TV Huidige provider Maak keuze Geen i.v.m. verhuizing Budget Alles-in-1 Caiway Delta KPN Online.nl Oxxio Tele2 Telfort Ziggo T-Mobile XS4ALL Youfone Onbekend/anders Ga naar de vergelijker Voer een geldige postcode in Voer een geldig huisnummer in Kies je huidige provider

Wat heb je nodig?

Een internetverbinding via kabel, DSL of glasvezel.

Een tv met een ingebouwde digitale ontvanger of een losse ontvanger die je via je provider huurt of koopt

De afstandsbediening van je tv of een app op je mobiele telefoon of tablet.

Een digitale decoder (met eigen afstandsbediening).

Lees meer over apparatuur voor digitale televisie.

Lees ook: