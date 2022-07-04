Tv via provider relatief duur

Als je tv-programma's wilt zien heb je veel keuze. Tv kijken bij een provider is relatief duur. Het gratis aanbod van zowel publieke omroepen als commerciële zenders is groot.

Veel uitzendingen kun je gratis 7 dagen terugkijken. Wil je langer terugkijken? Dan zijn er betaalde diensten van €2,95 tot €7,95 per maand. Kijk je vooral films en series? Dan is een video on demand abonnement aantrekkelijk. Daar betaal je gemiddeld zo'n €10 per maand voor.

Tv kijken via internet

Tv kijken via provider

Bij internetproviders is tv optioneel. Voor het voordeligste aanbod betaal je bij Delta, KPN, Odido en Ziggo tussen de €12,50 en €15 per maand. Dat bedrag komt bovenop de kosten die je voor internet betaalt. Daarvoor krijg je toegang tot tientallen zenders. Vaak kun je ook programma's terugkijken.

Bij alle providers kun je het aanbod zien via een app op je smart tv of een via een meegeleverde mediaspeler. Bij Ziggo zit altijd een Ziggo Next mini mediaspeler bij het tv-aanbod. Bij de andere providers is die optioneel.