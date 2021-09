Je wilt een abonnement wijzigen, opzeggen of overstappen naar een andere provider. Of je bent op zoek naar een beter aanbod. Misschien gebruik je de vaste telefoonlijn niet meer, wil je een ander tv-pakket of een hogere internetsnelheid. Hoe pak je dat aan?

Alles-in-1 abonnement wijzigen

Ook als je tevreden bent over je huidige provider kun je je abonnement wijzigen. Je bespaart vaak behoorlijk door het abonnement aan te passen. Verlaag bijvoorbeeld je internetsnelheid of zet extra zenderpakketten stop. Neem een abonnement zonder vaste telefoonlijn wanneer je hier weinig gebruik van maakt.

Neem contact op met je provider om je abonnement te wijzigen. Dit kan telefonisch, maar bij veel providers is het mogelijk om via hun website (bijvoorbeeld via Mijn KPN) je abonnement direct aan te passen.

Bekijk de video met kooptips voor alles-in-1-providers.

Vraag een aanbod van je huidige provider

Wil je een beter aanbod van je provider? Kondig dan aan dat je wilt overstappen naar een andere provider. Zo geef je de provider nog een laatste kans om je als klant te behouden met een mooi aanbod. Soms zijn er ook acties waar je nog niet van wist. Niet geschoten is altijd mis.

Voorwaarden van je huidige contract

Het is niet altijd mogelijk om direct je abonnement op te zeggen en over te stappen naar een andere provider.

Zit je nog binnen je eerste afgesproken contractperiode (meestal 1 jaar) of heb je uitdrukkelijk ingestemd om een contract na de contractduur te vernieuwen of te verlengen? Dan ben je gebonden aan die afspraken met je provider. Het is daarom handig om je contractgegevens te controleren. Dit doe je via de website van je provider of vraag ernaar bij de klantenservice.

In alle andere gevallen is de opzegtermijn één maand. De opzegtermijn begint op de dag dat je jouw contract opzegt. Zeg je per 6 januari op, dan moet je provider het contract uiterlijk per 7 februari beëindigen.

Alles-in-1 abonnement vergelijken

Als je direct kunt overstappen naar een andere provider verken dan je opties. Door alles-in-1 providers te vergelijken weet je welke abonnementen er mogelijk zijn op jouw adres.

Overstapservice alles-in-1 aanbieders

Heb je een nieuwe provider gevonden? Zeg dan nog niet je huidige abonnement op! Dat hoef je vaak namelijk helemaal niet zelf te doen. Gebruik een overstapservice, zoals die van je nieuwe provider.

Of vergelijk alles-in-1-providers via de Consumentenbond en stap direct over. Zij zeggen je huidige abonnement op, of vertellen welke stappen je moet nemen.

In sommige gevallen moet je wel zelf opzeggen bij je huidige provider. Je nieuwe aanbieder informeert je hierover en geeft je vaak een voorbeeldbrief.

Kwaliteit klantenservice

Een provider kan een mooi aanbod hebben, maar of de service ook goed is, merk je pas als je er een beroep op doet. We onderzoeken maandelijks de kwaliteit van providers met een online-panel van duizenden consumenten. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van de klantenservice van de providers verschilt. De bereikbaarheid van de klantenservice loopt ook sterk uiteen.

Bekijk wie de beste alles-in-1 provider is en hoe andere providers van internet en tv scoren.

Problemen met je provider

Zit je regelmatig zonder internetverbinding, hapert je tv-beeld of heb je andere problemen met je provider? Volg ons stappenplan om te klagen bij je provider. Daar lees je ook of en hoe je je internetcontract kunt ontbinden.

Tips voor overstappen

De nieuwe provider rekent doorgaans activatiekosten. Die liggen over het algemeen tussen de €20 en €30, maar worden bij acties vaak kwijtgescholden.

Kies je weer voor een abonnement met vaste telefonie, geef dan bij je nieuwe provider aan of je je telefoonnummer wilt meenemen. De nieuwe provider regelt dit.

Gebruik je nu het e-mailadres van je provider (janjansen@provider.nl)? Dan kun je dat in de meeste gevallen niet meenemen naar de nieuwe provider, dat raak je bij het opzeggen kwijt. Alleen bij XS4ALL, Solcon en KPN kun je je mailadres tegen forse betaling per maand blijven gebruiken als je overstapt. Je neemt dan een extra e-mailpakket af. Met een webmailadres, zoals Gmail of Outlook, ben je niet afhankelijk van een provider.

Het is handig een monteur in te schakelen, die ervoor zorgt dat alles thuis goed werkend wordt opgeleverd. Check of de monteur gratis is.

Vergelijk alles-in-1-providers en kies het best passende abonnement: