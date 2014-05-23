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Internetabonnement wijzigen of opzeggen

Je wilt een abonnement wijzigen, opzeggen of overstappen naar een andere provider. Of je bent op zoek naar een beter aanbod. Misschien gebruik je de vaste telefoonlijn niet meer, wil je een ander tv-pakket of een hogere internetsnelheid. Hoe pak je dat aan?
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert internetBijgewerkt op:24 februari 2026

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Internet en tv abonnement wijzigen

Ook als je tevreden bent over je huidige provider kun je je abonnement wijzigen. Je bespaart vaak behoorlijk door het abonnement aan te passen. Verlaag bijvoorbeeld je internetsnelheid of zet extra zenderpakketten stop. Neem een abonnement zonder vaste telefoonlijn wanneer je hier weinig gebruik van maakt.

Neem contact op met je provider om je abonnement te wijzigen. Dit kan telefonisch. Je kunt bij veel providers ook via hun website (bijvoorbeeld via Mijn KPN) je abonnement aanpassen.

Vraag een aanbod van je huidige provider

Wil je een beter aanbod van je provider? Kondig dan aan dat je wilt overstappen naar een andere provider. Zo geef je de provider nog een laatste kans om je als klant te behouden met een mooi aanbod. Soms zijn er ook acties waar je nog niet van wist. Niet geschoten is altijd mis.

Voorwaarden huidige contract opzeggen

Je kunt niet altijd direct je abonnement opzeggen en overstappen naar een andere provider.

05A_opzeggen-aanpassen-abonnement-1200x800  Zit je nog binnen je eerste afgesproken contractperiode (meestal 1 jaar)? Of heb je uitdrukkelijk ingestemd om een contract na de contractduur te vernieuwen of te verlengen? Dan ben je gebonden aan die afspraken met je provider. Het is daarom handig om je contractgegevens te controleren. Dit doe je via de website van je provider of vraag ernaar bij de klantenservice.

In alle andere gevallen is de opzegtermijn 1 maand. De opzegtermijn begint op de dag dat je jouw contract opzegt. Zeg je per 6 januari op, dan moet je provider het contract uiterlijk per 7 februari beëindigen.

Internet vergelijken

Als je direct kunt overstappen naar een andere provider verken dan je opties. Door internet te vergelijken weet je welke abonnementen er mogelijk zijn op jouw adres. Als je overstapt kun je meestal gebruik maken van de overstapservice van je nieuwe provider. Zij zeggen je huidige abonnement op.

Tips voor overstappen

  • De nieuwe provider rekent doorgaans activatiekosten. Die liggen over het algemeen tussen de €20 en €30, maar worden bij acties vaak kwijtgescholden.
  • Kies je weer een abonnement met vaste telefonie? Geef dan bij je nieuwe provider aan of je je telefoonnummer wilt meenemen. De nieuwe provider regelt dit.
  • Gebruik je nu het e-mailadres van je provider (janjansen@provider.nl)? Dan kun je dat meestal niet meenemen naar de nieuwe provider. Dat raak je bij het opzeggen kwijt. Alleen bij Caiway, KPN, Solcon en Freedom Internet kun je je mailadres tegen forse betaling per maand blijven gebruiken als je overstapt. Je neemt dan een extra e-mailpakket af. Met een webmailadres, zoals Gmail of Outlook, ben je niet afhankelijk van een provider.
  • Het is handig een monteur in te schakelen. Die zorgt ervoor dat alles thuis goed werkend wordt opgeleverd. Check of de monteur gratis is.

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