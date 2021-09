Televisie kijken op tablet, smartphone en laptop

Budget Alles-in-1 maakt gebruik van de iTV-app van KPN. Op je laptop of computer kijk je via deze KPN-website. Je logt in met je MijnBudget-account.

De app is geschikt voor iPad en iPhone (vanaf iOS 10) en voor Androidtablets en -smartphones (Androidversie verschilt per apparaat). Je kunt de standaard zenders uit je pakket bekijken. De app werkt ook buitenshuis. Live pauzeren kan niet via iTV.