Je kent het wel: je hebt een klacht over je provider, je belt de helpdesk en dan moet je je verhaal meermalen uitleggen. Of je zou teruggebeld worden over je probleem met internet of tv en dat gebeurt niet. Goed klagen en tot een oplossing komen is nog best moeilijk. Ons stappenplan helpt hierbij.

Problemen met internet of tv zijn erg vervelend en wil je graag snel opgelost hebben. Voor problemen die je niet zelf kunt oplossen volg je ons stappenplan.

Gaat je klacht specifiek over traag internet? Volg dan het stappenplan over klagen bij de provider over traag internet.

Over een aantal zaken kun je geen klacht indienen.

Tv-zender uit het pakket, wat kan ik doen?

Aanbieders van tv kunnen het zenderaanbod veranderen. Daar kun je niks tegen doen. Wel mag je je abonnement opzeggen. Tv-providers moeten een wijziging, zoals van het zenderpakket, minimaal 4 weken van tevoren melden. Ze moeten duidelijke informatie over de wijziging geven en je erop wijzen dat je kosteloos mag opzeggen. Dit geldt ook als je nog binnen (eerste) contractduur zit.

Dubbele factuur, welke betaal je wel en welke niet?

Ben je overgestapt van provider, maar krijg je nog steeds rekeningen van je vorige provider? Die moet je dan gewoon betalen. Voor vergoeding van de dubbele kosten kun je de nieuwe provider per brief aansprakelijk stellen.

De nieuwe provider regelt de overstap of vertelt je wat je zelf moet doen en in welke volgorde. Ben je met de nieuwe provider overeengekomen dat hij de overstap zal regelen? Dan is hij ook verantwoordelijk voor de opzegging van het abonnement bij de oude provider. Stel je nieuwe provider per brief aansprakelijk voor de dubbele kosten.

Goed klagen in 10 stappen

Stap 1: Achterhaal het probleem Probeer te achterhalen wat het exacte probleem is. Zoek op Klachtenkompas en internet naar soortgelijke problemen. Kijk ook op de site van de aanbieder bij veelgestelde vragen of actuele storingen.

Stap 2: Probeer het zelf op te lossen Als je het probleem in kaart hebt gebracht, kun je kijken of je het zelf kunt oplossen.

Stap 3: Neem contact op met de provider Heb je het probleem niet kunnen vinden of niet kunnen oplossen? Bel, mail of neem contact op via Twitter/Facebook met je provider. Soms kun je op de website ook chatten met de helpdesk.

Stap 4: Noteer alles Omschrijf de klacht kort en bondig en vertel wat je zelf al hebt gedaan. Vertel ook wat voor oplossing je verwacht. Twijfel je of je vraag goed is begrepen, vraag dan om een samenvatting. Laat de klacht noteren in je ‘dossier’ en leg zelf ook een dossier aan. Noteer ook de naam van de helpdeskmedewerker.

Stap 5: Zit er bovenop Kan het probleem met internet niet direct worden opgelost? Vraag dan om een datum waarop je wél een oplossing kunt verwachten. En blijf er zelf bovenop zitten. Niets gehoord na de beloofde periode? Neem weer contact op en refereer aan de klacht en wanneer je met wie gesproken hebt.

Stap 6: Geef ze de tijd Niet elk probleem kan direct worden opgelost. De monteur kan niet altijd binnen 1 uur op de stoep staan. Geef ze minimaal een paar dagen de tijd.

Stap 7: Twitter en Klachtenkompas Lost de provider je probleem niet op? De publieke schandpaal kan helpen. Plaats je klacht op ons Klachtenkompas. En ventileer je klacht via Twitter. Adresseer de provider in het bericht (bijvoorbeeld: @ziggowebcare). Onze ervaringen wijzen uit dat er dan vaak snel gereageerd wordt.

Stap 8: Aangetekende brief Nog steeds geen oplossing? Stuur dan een aangetekende klachtenbrief en vermeldt daarin dat je binnen 3 weken een reactie verwacht. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klacht provider.

Stap 9: Schakel juridische hulp in Geen reactie na 3 weken? Leg je klacht voor aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. Is de provider daar niet bij aangesloten, dan kun je je rechtsbijstandsverzekering aanspreken. Als je lid bent van de Consumentenbond kun je ons ook bellen voor persoonlijk juridisch advies. Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt kun je de verzekeraar ook benaderen wanneer je een geschil hebt met je provider. Lees onze gebruikstips voor de rechtsbijstandverzekering.

Stap 10: Zeg contract op Lost dit allemaal niets op, dan wordt het misschien tijd om het contract op te zeggen. Na het eerste jaar kun je per maand opzeggen. Bij de keuze van een nieuwe provider kun je gebruik maken van onze alles-in-1-vergelijker. Let op: Krijg je de klantenservice moeilijk te pakken? Dit komt vaker voor. Uit ons mystery-onderzoek van december 2017 blijkt dat de telefonische bereikbaarheid erg verschilt tussen providers. Bekijk of het mogelijk is om de provider anders te benaderen dan via de telefoon, bijvoorbeeld via chat.