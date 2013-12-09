Problemen met internet of tv zijn erg vervelend en wil je graag snel opgelost hebben. Voor problemen die je niet zelf kunt oplossen volg je ons stappenplan.

Gaat je klacht specifiek over traag internet? Volg dan het stappenplan over traag internet.

Goed klagen in 10 stappen

Wanneer heeft klagen géén zin?

Over deze zaken kun je geen klacht indienen en is een andere aanpak nodig:

Prijzen omhoog door inflatie

Providers verhogen hun tarieven ieder jaar, onder meer door inflatie. Zij mogen een inflatiecorrectie toepassen als dat duidelijk in de voorwaarden staat. Binnen de eerste contractperiode overstappen naar een andere provider kan dan niet kosteloos. Wil je vanwege een stijging toch meteen opzeggen? Dan betaal je een boete aan de provider. Kosteloos opzeggen is mogelijk als de voorwaarden op dit punt niet duidelijk zijn. Ook als je in de eerste contractperiode zit.

Tv-zender uit het pakket

Aanbieders van tv kunnen het zenderaanbod veranderen. Daar kun je niks tegen doen. Wel mag je je abonnement opzeggen. Tv-providers moeten een wijziging, zoals van het zenderpakket, minimaal 4 weken van tevoren melden. Ze moeten duidelijke informatie over de wijziging geven en je erop wijzen dat je kosteloos mag opzeggen. Dit geldt ook als je nog binnen (eerste) contractduur zit.

Dubbele factuur

Ben je overgestapt van provider, maar krijg je nog steeds rekeningen van je vorige provider? Die moet je dan gewoon betalen. Voor vergoeding van de dubbele kosten kun je de nieuwe provider per brief aansprakelijk stellen.

De nieuwe provider regelt de overstap, of vertelt je wat je zelf moet doen en in welke volgorde. Ben je met de nieuwe provider overeengekomen dat hij de overstap zal regelen? Dan is hij ook verantwoordelijk voor de opzegging van het abonnement bij de oude provider. Stel je nieuwe provider per brief aansprakelijk voor de dubbele kosten.