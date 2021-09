10 oplossingen voor internetstoringen

Geen wifidekking in je hele huis? Dit kun je doen om het bereik van je wifinetwerk te vergroten:

Wifihomeplug

Een makkelijke manier om je wifi te versnellen is een setje homeplugs. Die zijn te koop vanaf €50. Ze gebruiken je elektriciteitsnet als computernetwerk. Je hebt ze zo geïnstalleerd. Je sluit de ene adapter aan op de router. De andere adapter steek je in het stopcontact op een andere verdieping. Maar een homeplug werkt niet altijd goed. Kijk daarom of je ze kunt retourneren wanneer het jouw internetstoring niet oplost.

Repeater

Heb je een kamer waar de ontvangst matig is maar wel grenst aan een kamer met een sterke wifi-ontvangst? Dan kun je een repeater of wifirange-extender plaatsen. Hij pikt het signaal op van je draadloze netwerk. Het signaal wordt versterkt doorgestuurd naar de ruimte met het matig ontvangst. Plaats de repeater dicht bij de ruimte met het matige signaal. Maar nog wel in de ruimte waar het ontvangst goed is. Een nadeel van een repeater is dat van je wifisnelheid maar ongeveer de helft overblijft. Maar dat is vaak nog steeds genoeg om te Netflixen.

Mesh – multiroom wifi

Met een mesh-systeem krijg je snel in je hele huis draadloos internet. Het bestaat uit meerdere wifipunten die allemaal het signaal van de router oppikken. Het is makkelijk te installeren. Je breidt je netwerk uit door een extra wifipunt neer te zetten op een plek waar je wifi nodig hebt. Mesh-systemen worden steeds betaalbaarder. Ook bieden meerdere providers mesh-setjes aan. Lees er meer over: wifiversterker van de provider.

Access point

Heb je de mogelijkheid om een netwerkkabel door te trekken? Dan creëer je daarmee het meest stabiele netwerk, bijvoorbeeld op zolder. De kabel trek je door via een bestaande leiding die je niet gebruikt. Beneden steek je de kabel in de (modem)router. Boven koppel je hem aan een wifi-access point. Nu kun je al je apparaten verbinden met het wifisignaal van het access point. Vergeet niet een wifiwachtwoord in te stellen. In veel gevallen komt de wifizender uit de doos zonder beveiliging.