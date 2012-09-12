Thuis je internet versnellen

Meet de internetsnelheid

Traag internet kan aan de provider liggen. Doe daarom eens een speedtest. Met deze test meet je de snelheid van je internetverbinding. Die vergelijk je met de beloofde snelheid. Ga voor de test naar beta.speedtest.net. Let wel op dat je op 'Go' of 'Ga' klikt en niet op de reclamebanner.

Zorg dat de pc of laptop tijdens de speedtest via een netwerkkabel aan het thuisnetwerk is verbonden. En niet via wifi. Anders meet je de veel lagere snelheid van je draadloze netwerk. Leveren de metingen herhaaldelijk veel lagere snelheden dan wat is beloofd? Neem dan contact op met de provider.

Fundamentele beperkingen

Soms heeft de internetverbinding fundamentele beperkingen waar je niet veel aan kunt doen. Bij dsl geldt: hoe groter de afstand tot de wijktelefooncentrale, des te lager de internetsnelheid. In praktijk wordt daarom maar een deel van de maximum snelheid gehaald.

De postcodecheck op de site van de provider geeft je een indicatie van de te verwachten snelheden op jouw adres. Je kunt deze ook checken in onze alles-in-1-vergelijker.

Wifi verbeteren

Bij een draadloos netwerk is het bereik beperkt tot enkele tientallen meters vanaf de wifi-zender in de router of wifi-modem. Hoe verder weg van de zender, hoe zwakker het signaal en de netwerksnelheid. Ook muren, plafonds en andere obstakels verstoren het signaal.

Wat is de beste plek voor je router of modem?

Zet het wifi-modem op een goede plek, dus niet in de meterkast. Dat levert soms problemen op. Volg onze tips om het bereik te vergroten:

Plaats de router of wifimodem buiten de meterkast en meet het verschil.

Plaats de router of wifimodem ook wat hoger. De radiostralen hebben zo mogelijk minder obstakels.

Ligt de router of wifimodem plat? Zet hem dan eens rechtop en draai de antennes in andere posities als deze antennes eruit steken.

Plaats je router op een andere en meer centrale plek. Vaak moet je dan wel kabels verlengen en doortrekken. Vraag eerst na bij je provider of dit ook bij het wifimodem mag. Kijk dan naar een extra losse router of access point die je wel overal in huis kunt installeren.

Je kunt mogelijk je wifi-ontvangst ook verbeteren door bepaalde instellingen op je router te wijzigen. Een aantal providers heeft een zogenaamde wifi-service voor nieuwe en bestaande klanten. Het loont de moeite te kijken wat je provider voor je kan doen.

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Mesh wifi-versterkers

De beste methode om overal in je huis de wifi te verbeteren is met een mesh-systeem. Dit is een set van minimaal 2, maar meestal 3 wifi-versterkers. Je plaatst ze in de ruimtes waar je beter bereik wilt hebben. De apparaatjes kunnen met elkaar communiceren en berekenen continu de snelste weg.

Zo geeft mesh- of multiroom-wifi hogere snelheid en bereik dan andere oplossingen en vaak ook door het hele huis heen. Voor een gemiddeld huis zullen de goedkopere sets met 3 apparaatjes meestal volstaan. Ook internetproviders leveren mesh-wifi.

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