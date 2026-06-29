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Professioneel getest!

De beste wifi-versterkers

Heb je last van traag internet? Kies dan een wifi-versterker. Daarmee verhoog je de snelheid- en het bereik van je internetverbinding in je hele huis. Door alle wifi-versterkers grondig te testen, hebben we de beste voor je uitgezocht. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

predicaten

Wij hebben wifi-versterkers voor je getest

Laatste update van de test: 29 juni 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke wifi-versterker uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke wifi-versterkers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Wij testen wifi-versterkers op: snelheid, bereik, energieverbruik, gebruiksgemak, mogelijkheden en veiligheid. Lees meer over hoe wij wifi-versterkers testen.

  • Veiligheidstest 200x200

    1. Veiligheidstest

    Een wifi-versterker moet zo veilig zijn dat anderen niet zomaar bij je data kunnen. Daarom trekken we punten af als wifi-versterkers niet door onze veiligheidstest komen. Ons lab scant met speciale software naar kwetsbaarheden. Denk aan kwetsbaarheden waarmee kwaadwillenden toegang hebben tot standaard wachtwoorden, verkeerde configuraties en meer.

  • Bereik 200x200

    2. Bereik

    Ook op zolder of in je slaapkamer wil je zo goed mogelijk kunnen internetten. Daarom beoordelen mederwerkers van ons lab het wifi-bereik op de testlocatie met speciale software. Niet alle mesh-systemen doen het goed. Bij sommige modellen laat het bereik te wensen over. 

  • Snelheid 200x200

    3. Snelheid

    Met een wifi-versterker moeten haperende videocalls verleden tijd zijn. Daarom testen we met laptops en smartphones hoe snel en stabiel een wifi-versterker is. Dat doen we vanaf verschillende verdiepingen en afstanden. Hierbij zien we grote verschillen. Er zijn dikke voldoendes en modellen die zeer matig presteren.  

Nieuwsgierig naar alle verschillen tussen wifi-versterkers? En wil je weten wat de best geteste mesh-systemen zijn? Word nu lid of wijzig je lidmaatschap. Dan krijg je toegang tot de testresultaten van wifi-versterkers en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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