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Wifi-versterkers vergelijken

Laatste update van de test: 29 juni 2026|

Zoek je een mesh-systeem om je wifi-bereik in huis te verbeteren? We helpen je kiezen.   

Keuzehulp

  • FRITZ! Mesh Wi-Fi Set 1700 (1-pack)
    FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 (1-pack)
    Wifi 7|688 + 2880|WPA3: Ja
  • Devolo WiFi 7 Mesh BE6500 (1-pack Uitbreiding)
    DevoloWiFi 7 Mesh BE6500 (1-pack Uitbreiding)
    Wifi 7|688 + 2882 of 688 + 5765|WPA3: Ja

    € 140,-

    Richtprijs

  • TP-LINK Deco PX10 (3-pack)
    TP-LINKDeco PX10 (3-pack)
    Wifi 6|300 + 1201|WPA3: Ja
  • FRITZ! Mesh Wi-Fi Set 1700 (2-pack)
    FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 (2-pack)
    Wifi 7|688 + 2880|WPA3: Ja
  • Amazon Eero 7 (1-pack)
    AmazonEero 7 (1-pack)
    Wifi 7|Ondersteunt internetsnelheden tot 2,5 Gbps, met wifi tot 1,8 Gbps|WPA3: Ja
  • FRITZ! Mesh Wi-Fi Set 1700 (3-pack)
    FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 (3-pack)
    Wifi 7|688 + 2880|WPA3: Ja
  • TP-LINK Deco BE68 (1-pack)
    TP-LINKDeco BE68 (1-pack)
    Wifi 7|688 + 4324 + 8647|WPA3: Ja
  • Asus ZenWifi BT10 (1-pack)
    AsusZenWifi BT10 (1-pack)
    Wifi 7|688 + 5764 + 11529|WPA3: Ja
  • Devolo WiFi 7 Mesh BE6500 (2-pack)
    DevoloWiFi 7 Mesh BE6500 (2-pack)
    Wifi 7|688 + 2882 of 688 + 5765|WPA3: Ja

    € 305,-

    Richtprijs

  • Amazon Eero 7 (3-pack)
    AmazonEero 7 (3-pack)
    Wifi 7|Ondersteunt internetsnelheden tot 2,5 Gbps, met wifi tot 1,8 Gbps|WPA3: Ja

    € 400,-

    Richtprijs

  • Devolo WiFi 7 Mesh BE6500 (3-Pack)
    DevoloWiFi 7 Mesh BE6500 (3-Pack)
    Wifi 7|688 + 2882 of 688 + 5765|WPA3: Ja

    € 430,-

    Richtprijs

  • Netgear Orbi RBE870B (1-pack zwart uitbreiding)
    NetgearOrbi RBE870B (1-pack zwart uitbreiding)
    Wifi 7|688 + 8640 + 11520|WPA3: Ja
  • TP-LINK Deco BE68 (2-pack)
    TP-LINKDeco BE68 (2-pack)
    Wifi 7|688 + 4324 + 8647|WPA3: Ja
  • Asus ZenWifi BT10 (2-pack)
    AsusZenWifi BT10 (2-pack)
    Wifi 7|688 + 5764 + 11529|WPA3: Ja
  • Netgear Orbi RBE870 (1-pack wit uitbreiding)
    NetgearOrbi RBE870 (1-pack wit uitbreiding)
    Wifi 7|688 + 8640 + 11520|WPA3: Ja
  • TP-LINK Deco BE68 (3-pack)
    TP-LINKDeco BE68 (3-pack)
    Wifi 7|688 + 4324 + 8647|WPA3: Ja
  • Asus ZenWifi BT10 (3-pack)
    AsusZenWifi BT10 (3-pack)
    Wifi 7|688 + 5764 + 11529|WPA3: Ja
  • Netgear Orbi RBE872 (2-pack wit)
    NetgearOrbi RBE872 (2-pack wit)
    Wifi 7|688 + 8640 + 11520|WPA3: Ja

Wifi-versterkers getest 

Een goed wifi-bereik in huis is erg belangrijk. In het lab testen we het bereik met speciale software. We bootsen een thuissituatie zo goed mogelijk na. We meten het bereik in de keuken, huiskamer, slaapkamer, garage en schuur. Daarbij testen we uiteraard ook de snelheid en de veiligheid. 

Wifi-versterker of mesh-systeem kopen 

Ga je nieuwe wifi-versterkers kopen? Kies dan voor wifi-versterkers met een backhaul. Deze wifi-versterkers zijn in theorie sneller. Het makkelijkste zijn de wifi-versterkers met een backhaul die via een eigen wifi-band verloopt. Kun je netwerkkabels aanleggen? Kies dan voor wifi-versterkers met een backhaul via een netwerkkabel. Dan heb je minder last van storingen.

Wifi-versterkers en mesh-systemen vergelijken 

Je kunt bij ons wifi-versterkers vergelijken op testresultaten. Maar je ziet ook welke (mesh)-systemen de nieuwste Wifi 6-versie ondersteunen. Veel wifi-versterkers kunnen bepaalde websites of apparaten weren van internet.

Wifi-versterkers per merk