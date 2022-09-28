Inmiddels is wifi 7 de nieuwste wifi-versie, maar voor de meeste mensen blijft wifi 6 de beste keuze. Zeker gezien de prijs-kwaliteitverhouding. De technische naam van wifi 6 is 802.11ax. Deze wifi-versie heeft een aantal technische verbeteringen vergeleken met oudere versies. Zo worden gegevens op een andere manier naar je apparaten gestuurd. Dat zorgt voor een hogere snelheid, stabiliteit en meer capaciteit. Ook met meerdere apparaten tegelijk.

De wifi-versterkers in onze test die wifi 6 ondersteunen zijn toekomstbestendig. Je apparaten moeten wel geschikt zijn voor wifi 6. Dat zijn de nieuwste laptops en smartphones. Apparaten die een oudere versie van wifi ondersteunen, zijn wel verbonden, maar zonder de verbeteringen van wifi 6.

Bekijk en vergelijk: Wifi-versterkers met wifi 6