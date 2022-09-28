Een aantal zaken zijn belangrijk als je nieuwe wifi-versterkers of mesh-routers gaat kopen. We zetten alles voor je op een rij.
Hulp nodig? Met onze keuzehulp kies je in een paar stappen een wifi-versterker die goed bij je past.
Met een wifi-versterker kun je de snelheid en het bereik van je draadloze netwerk flink verbeteren. Dat doe je met een setje van 1 of meer wifipunten. Je zet ze op de plekken in huis waar je het internetsignaal wilt versterken.
Je installeert en beheert de wifi-versterkers met een app op je smartphone. Zo bepaal je op welke plaats de wifipunten het beste bereik hebben. Staan ze op de juiste plek, dan versterken ze onderling het wifisignaal. Zo kun je overal in huis weer vlot internetten.
Bekijk en vergelijk:
Alle geteste wifi-versterkers
Inmiddels is wifi 7 de nieuwste wifi-versie, maar voor de meeste mensen blijft wifi 6 de beste keuze. Zeker gezien de prijs-kwaliteitverhouding. De technische naam van wifi 6 is 802.11ax. Deze wifi-versie heeft een aantal technische verbeteringen vergeleken met oudere versies. Zo worden gegevens op een andere manier naar je apparaten gestuurd. Dat zorgt voor een hogere snelheid, stabiliteit en meer capaciteit. Ook met meerdere apparaten tegelijk.
De wifi-versterkers in onze test die wifi 6 ondersteunen zijn toekomstbestendig. Je apparaten moeten wel geschikt zijn voor wifi 6. Dat zijn de nieuwste laptops en smartphones. Apparaten die een oudere versie van wifi ondersteunen, zijn wel verbonden, maar zonder de verbeteringen van wifi 6.
Bekijk en vergelijk: Wifi-versterkers met wifi 6
Wifi 7 (820.11be) biedt niet veel meer voor de gemiddelde gebruiker. Wel zijn wifi-versterkers met wifi 7 meestal (nog) duurder dan versterkers met wifi 6.
Ben je een gamer die speelt via de cloud? Heb je een draadloze virtual reality headset? Of heb je absoluut de allerhoogste snelheid en response nodig, bijvoorbeeld voor je werk? Dan ga je voor wifi 7. Wifi 7 belooft hogere snelheden en lagere reactietijden (latency/ping) dan wifi 6.
De versie zegt niet alles
De wifi-versie alleen zegt niets over de prestaties. Hoe goed het wifi 7-apparaat presteert, ligt ook aan bijvoorbeeld het aantal antennes in het apparaat. Als de fabrikant weinig antennes plaatst, kan het wifi 7-apparaat alsnog slecht presteren. We zien geteste wifi 7-versterkers die maar een 6 scoren voor prestaties.
Bekijk en vergelijk: Wifi-versterkers met wifi 7
Met 1 wifi-versterker gebruik je de mesh-techniek niet optimaal. Dus is het logischer om 2 of 3 versterkers te gebruiken. In de meeste woningen zijn 2 versterkers voldoende.
In de winkel koop je wifi-versterkers in setjes van 2 of 3. Twijfel je? Koop dan een set van 2. Je kunt altijd nog een losse wifi-versterker kopen.
Steeds meer providers integreren de mesh-techniek in hun wifi-modemrouter. Bijvoorbeeld Ziggo en KPN. Zo heb je dus al 1 versterker: die in je modem. Dan hoef je nog maar 1 wifi-versterker los te kopen (of te huren).
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De snelste wifi-versterkers (alleen voor leden)
Kies wifi-versterkers die een privé-wifi-band gebruiken als 'backhaul'. De communicatie tussen de wifi-versterkers loopt dan via een eigen wifi-band.
De installatie is makkelijk. En je hebt de voordelen van een backhaul. Maar in het draadloze signaal kunnen nog steeds storingen voorkomen. Met een kabel komt dit zelden of veel minder vaak voor.
Je kunt ook een wifi-versterker kopen die je verbindt met netwerkkabels. De backhaul loopt dan via de kabel. Een verbinding via een kabel heeft geen, of veel minder last heeft van storingen.
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Wifi-versterkers met privé-wifi-band
Wifi-versterkers geschikt voor netwerkkabels
Via veel internetproviders kun je wifi-versterkers kopen of huren. Als nieuwe klant krijg je vaak zelfs een wifi-versterker cadeau. Check daarom de aanbiedingen.
Zoek je zeer krachtige wifi-versterkers met uitgebreide mogelijkheden? Dan moet je sowieso naar de winkel. Providers verkopen deze niet.
Let op: veel mesh wifi-versterkers van de provider werken alleen in combinatie met de modem van de provider. Twijfel je of je er nog lang abonnee blijft, kies dan voor huur. Of koop een set wifi-versterkers in een gewone (web)winkel.
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Alle wifi-versterkers
Wifi-versterkers met mesh-techniek zijn draadloos verbonden. Toch hebben ze vaak ook 1 of meerdere ethernetpoorten voor het aansluiten van een netwerkkabel. Wifi-versterkers met 2 of meer ethernetpoorten zijn handig, want je hebt dan ook deze opties: apparaten en wifi-versterkers verbinden.
Je kunt je laptop, desktop of smart-tv met een kabel aan de wifi-versterkers koppelen. Dat geeft een snellere en stabielere verbinding dan draadloos.
Je kunt de wifi-versterkers met een kabel verbinden. Ideaal als het draadloze signaal van de ene naar de andere versterker niet goed langs een obstakel komt. Via de kabel krijgt een versterker die ver weg staat van de modem ook een goed signaal.
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Wifi-versterkers met 2 ethernetpoorten
Wifi-versterkers met 4 of meer ethernetpoorten
Een nadeel van wifi-versterkers met mesh-techniek is dat ze best veel stroom gebruiken. Maar er zijn grote verschillen tussen merken en modellen.
In onze test zijn setjes van 2 of 3 wifi-versterkers die per jaar enkele tientjes aan stroom kosten. Er zijn ook sets die meer dan €100 per jaar aan stroom gebruiken bij intensief gebruik.
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Energiezuinige wifi-versterkers (alleen voor leden)
Veel wifi-versterkers hebben extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld een gastnetwerk of een website-filter. Een gastnetwerk is een wifi-netwerk dat gescheiden is van je eigen netwerk. Handig voor je bezoek. Met een website-filter kun je bepaalde sites niet meer bezoeken op jouw netwerk.
Wifi-versterkers van een provider hebben vaak minder mogelijkheden. Vind je dit soort extra’s handig? Ga dan naar onze vergelijker en gebruik de filters voor de opties die van jou echt niet mogen ontbreken.
Met onze test zie je meteen welke wifi-versterkers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.