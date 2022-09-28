Het is belangrijk dat wifi-versterkers op een goede plek staan. De wifi-punten werken het beste als ze elkaar kunnen 'zien'. Dus zorg voor zo min mogelijk obstakels en zet ze liever niet meer dan 2 ruimten uit elkaar.

Is het wifi-signaal achter in je huis zwak? Zet de wifi-versterker dan in het midden van je huis. Veel wifi-versterkers geven met een lampje aan of ze goed staan. Een app helpt je om de wifi-versterkers te installeren.

Leden kunnen de testresultaten ook filteren op gebruiksgemak. De installatie hoort daar ook bij.

Bekijk:

Wifi versterkers die goed scoren op gebruiksgemak (voor leden)