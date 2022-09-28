icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
gebruikstips

Gebruikstips voor je wifi-versterker

Met wifi-versterkers kun je het wifi-bereik in huis flink vergroten. We geven je een aantal tips voor goed gebruik van je draadloze netwerk. 

Snel naar:

  1. Zet je wifi-versterker op een goede plaats
  2. Beveilig je wifi-verbinding
  3. Extra netwerk voor slimme apparaten
  4. Oude router en wifi-versterkers afdanken

1

Zet je wifi-versterker op een goede plaats

Het is belangrijk dat wifi-versterkers op een goede plek staan. De wifi-punten werken het beste als ze elkaar kunnen 'zien'. Dus zorg voor zo min mogelijk obstakels en zet ze liever niet meer dan 2 ruimten uit elkaar.

Is het wifi-signaal achter in je huis zwak? Zet de wifi-versterker dan in het midden van je huis. Veel wifi-versterkers geven met een lampje aan of ze goed staan. Een app helpt je om de wifi-versterkers te installeren.

Leden kunnen de testresultaten ook filteren op gebruiksgemak. De installatie hoort daar ook bij.

Bekijk: 
Wifi versterkers die goed scoren op gebruiksgemak (voor leden)

Wifi-versterker op een goede plaats

2

Beveilig je wifi-verbinding

Zo bescherm je een wifi-netwerk tegen indringers:

  1. Beveilig je netwerk met WPA3 of minimaal WPA2-EAS-versleuteling
  2. Kies een moeilijk wachtwoord
  3. Hou je router up-to-date
  4. Update al je wifi-apparaten
  5. Stel een gastnetwerk in
  6. Verander de naam van je wifi-netwerk
  7. Schakel remote access uit
  8. Schakel WPS uit
  9. Schakel UPnP uit

Lees meer over:
Wifi-netwerk beveiligen

Wifi Mesh 2

3

Extra netwerk voor slimme apparaten

Heb je veel smarthome-apparaten in huis? Bij sommige wifi-versterkers kun je daarvoor een tweede netwerk aanmaken.

Bepaalde wifi-versterkers ondersteunt een Zigbee-netwerk. Via dat netwerk kunnen slimme lampen, beveiligingscamera’s en andere slimme apparaten met elkaar communiceren.

Bekijk ook:
Test slimme thermostaten
Test beveiligingscamera's
Test deurbellen met camera

Wifi Mesh 4

4

Oude router en wifi-versterkers afdanken

Provider

Kies je voor een nieuwe (modem-)router van je provider, dan kun je de oude meestal terugsturen. Hetzelfde geldt voor wifi-versterkers.

Milieustraat

Heb je de router en wifi-versterkers zelf gekocht, dan kun je ze bij de milieustraat inleveren.

Grote winkels

Bij veel grote winkels kun je gratis je oude router inleveren. Dit is de oud-voor-niets-regeling. De apparaten mogen niet langer, dikker en breder dan 25 cm zijn.

Inzamelpunt

Grotere supermarkten, tuincentra of lokale elektronicawinkels hebben een inzamelpunt waar je kleine apparaten en lampen kunt inleveren. 

Repair café

Met je kapotte wifi-versterker kun je ook een repair café bezoeken voor een reparatie. Je kunt er terecht met elektrische apparaten, kleding, meubels, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, fietsen, speelgoed enzovoorts.

Wifi Mesh 5