Met wifi-versterkers kun je het wifi-bereik in huis flink vergroten. We geven je een aantal tips voor goed gebruik van je draadloze netwerk.
Het is belangrijk dat wifi-versterkers op een goede plek staan. De wifi-punten werken het beste als ze elkaar kunnen 'zien'. Dus zorg voor zo min mogelijk obstakels en zet ze liever niet meer dan 2 ruimten uit elkaar.
Is het wifi-signaal achter in je huis zwak? Zet de wifi-versterker dan in het midden van je huis. Veel wifi-versterkers geven met een lampje aan of ze goed staan. Een app helpt je om de wifi-versterkers te installeren.
Leden kunnen de testresultaten ook filteren op gebruiksgemak. De installatie hoort daar ook bij.
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Wifi versterkers die goed scoren op gebruiksgemak (voor leden)
Zo bescherm je een wifi-netwerk tegen indringers:
Lees meer over:
Wifi-netwerk beveiligen
Heb je veel smarthome-apparaten in huis? Bij sommige wifi-versterkers kun je daarvoor een tweede netwerk aanmaken.
Bepaalde wifi-versterkers ondersteunt een Zigbee-netwerk. Via dat netwerk kunnen slimme lampen, beveiligingscamera’s en andere slimme apparaten met elkaar communiceren.
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Kies je voor een nieuwe (modem-)router van je provider, dan kun je de oude meestal terugsturen. Hetzelfde geldt voor wifi-versterkers.
Heb je de router en wifi-versterkers zelf gekocht, dan kun je ze bij de milieustraat inleveren.
Bij veel grote winkels kun je gratis je oude router inleveren. Dit is de oud-voor-niets-regeling. De apparaten mogen niet langer, dikker en breder dan 25 cm zijn.
Grotere supermarkten, tuincentra of lokale elektronicawinkels hebben een inzamelpunt waar je kleine apparaten en lampen kunt inleveren.
Met je kapotte wifi-versterker kun je ook een repair café bezoeken voor een reparatie. Je kunt er terecht met elektrische apparaten, kleding, meubels, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, fietsen, speelgoed enzovoorts.