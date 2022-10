Met één wifi-versterker gebruik je de mesh-techniek niet optimaal. Dus is het logischer om 2 of 3 versterkers te gebruiken. In de meeste woningen zijn 2 versterkers voldoende.

In de winkel koop je wifi-versterkers in setjes van 2 of 3. Twijfel je? Koop dan een set van 2. Je kunt altijd nog een losse wifi-versterker bestellen.

Steeds meer providers (onder andere Ziggo, T-Mobile, KPN) integreren de mesh-techniek in hun wifi-modemrouter. Zo krijg je al één versterker ‘cadeau’: die in je modem. Dan hoef je nog maar één wifi-versterker los te kopen (of te huren).

We hebben testresultaten voor setjes van 3 wifi-punten. In onze vergelijker kun je voor elke wifi-versterker kiezen hoeveel wifi-punten je wilt. Klik daarvoor op het dropdowmenu.

