Archief Wifi-versterkers

3 juni 2026
Hoe wij wifi-versterkers testen
We testen wifi-versterkers van verschillende merken. Het gaat om mesh-systemen.
We testen wifi-versterkers van verschillende merken. Het gaat om mesh-systemen.
Je draadloze netwerk en bijbehorende router(modem) zijn standaard niet altijd goed beveiligd. Met onze tips voorkom je dat anderen misbruik maken van je internetverbinding.
In huis kunnen veel zaken het internet vertragen, maar het kan ook aan je provider liggen. Lees onze tips over het versnellen van je internet.
Soms is het modem van Ziggo niet krachtig genoeg om het hele huis van wifi te voorzien. Om dit op te lossen levert Ziggo een of meerdere SmartWifi-pods.