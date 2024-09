KPN wifiversterkers getest

In onze test van wifi-versterkers testen we de eigen wifi-versterkers van KPN, en die van AVM. We beoordelen hoe goed deze apparaten je wifi-signaal versterken in huis. Op kleine en op grotere afstanden. Een wifi-versterker is handig als je in sommige kamers slecht bereik hebt. We testen onder andere hoe snel en stabiel het signaal blijft. Ook als je meerdere apparaten tegelijk gebruikt. We meten ook hoe makkelijk je de versterkers installeert. Met onze testresultaten zie je snel welke wifi-versterkers het best scoren op snelheid, bereik en gebruiksgemak.

KPN-wifi-versterker kopen

Als je een wifi-versterker voor je KPN-netwerk wilt kopen, zijn er een paar dingen waar je op moet letten:

Het bereik van de versterker. Zorg ervoor dat de versterker je hele huis goed dekt. Neem zonodig meerdere wifi-versterkers.

De snelheid van de verbinding. Met een wifi-versterker die de snelheid van je verbinding houdt, heb je geen haperingen. Dat is vooral handig als je veel streamt of online games speelt.

Let ook op extra functies. Denk aan een ingebouwde netwerkkabelpoort of ondersteuning voor wifi 6, zodat het past bij de laatste standaard.

Tip: kies een versterker die je makkelijk kunt aansluiten en installeren. Vaak kun je de versterker direct in een stopcontact steken, zonder dat je extra kabels nodig hebt. Voor extra snelheid heb je wel een netwerkkabel nodig.

KPN-wifi-versterkers vergelijken

Een goede KPN-wifi-versterker zorgt ervoor dat je overal in huis een sterk en stabiel netwerk hebt. Met onze vergelijker kun je de verschillende wifi-versterkers van KPN eenvoudig vergelijken. Zo zie je snel welke versterkers het beste bij jouw situatie passen. Je kunt onder andere vergelijken op prijs, snelheid en bereik. Ook ontdek je welke versterkers extra functies bieden. Bijvoorbeeld ondersteuning voor een gastnetwerk of een tijdslot.

Met onze testresultaten en vergelijker vind je snel de beste wifi-versterker voor jouw situatie. Dan kun je zo zonder haperingen streamen, gamen en werken.