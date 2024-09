TP-Link-wifi-versterkers getest

We hebben van TP-Link een flink aantal wifiversterkers en -sets getest. Dat doen we onder andere op snelheid, installatiegemak en stabiliteit van de verbinding. Tijdens onze test kijken we naar hoe goed de versterkers een stabiel signaal bieden. Dat is vooral belangrijk op plekken waar het wifi-signaal normaal zwakker is. Ook beoordelen we hoe eenvoudig ze zijn om in te stellen. En of ze veelzijdig zijn.

TP-Link-wifi-versterker kopen

Als je een TP-Link-wifi-versterker wilt kopen, kun je letten op het volgende. Ten eerste kijk je naar het type versterker dat past bij je huis en netwerk. Voor grotere huizen met meerdere kamers of verdiepingen heb je meerdere versterkers nodig.

Ook is de snelheid belangrijk: kies een model dat snel genoeg is voor jouw internetgebruik. Natuurlijk bepaalt je abonnement voor een groot deel de snelheid, maar een wifi-versterker moet dat niet vertragen.

Daarnaast is het slim om te controleren of de versterker dual-band is. Dit betekent dat hij zowel op 2.4 GHz als op 5 GHz werkt, waardoor je sneller en stabieler internet hebt.

Vergeet ten slotte niet om ook naar de prijs te kijken. Een duurdere versterker biedt namelijk niet altijd meer voordelen.

TP-Link-wifi-versterkers vergelijken

Met onze vergelijker zet je eenvoudig verschillende TP-Link-wifi-versterkers en sets naast elkaar. Je filtert eerst op het aantal dat je nodig hebt. En dan op andere belangrijke eigenschappen.

Als je de wifiversterkers vergelijkt zie je snel welke modellen het beste werken voor jouw situatie. Je kunt de snelheid, het bereik en de extra functies vergelijken. Bijvoorbeeld een tijdslot of backhaul via ethernet.