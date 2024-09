Voor Ziggo-klanten zijn er verschillende wifi-versterkers die je kunt gebruiken om het wifi-signaal in je huis te verbeteren. We helpen je kiezen.

Ziggo wifi-versterker kopen

Ziggo biedt onder andere de SmartWifi pods aan. Die gebruiken mesh-technologie. De pods werken samen om 1 naadloos wifi-netwerk te creëren. Hierdoor heb je in je hele woning een sterk signaal. Dat is ideaal voor grotere huizen of plekken met veel obstakels zoals dikke muren.

Naast de SmartWifi pods, die vooral geschikt zijn voor Ziggo-modems van na 2022, zijn er ook versterkers voor oudere modems. Voor modems van vóór 2022 kun je een TP-Link-wifiversterker kopen of huren bij Ziggo.

Let bij het kiezen van een versterker op de snelheid en het maximale bereik. Een snelle versterker is handig als je veel apparaten hebt die gelijktijdig online zijn. Het bereik is belangrijk als je in een groter huis woont. Je kunt een set van meerdere wifiversterkers nemen.

Ziggo wifi-versterkers getest

We testen verschillende TP-Link wifi-versterkers die verkrijgbaar zijn voor Ziggo-klanten. SmartWifi pods van Ziggo kunnen we niet in ons lab testen. Maar we hebben er wel een review van. Die kun je vinden op consumentenbond.nl/internet/ziggo-smartwifi-pods.

Bij onze tests letten we onder andere op snelheid, bereik en gebruiksgemak. Zo zie je in één oogopslag welke TP-Link wifi-versterker het beste presteert voor jouw Ziggo-verbinding.

Ziggo wifi-versterkers vergelijken

Met de vergelijker zet je eenvoudig de wifi-versterkers voor Ziggo naast elkaar. Je kunt de specificaties en testresultaten van de wifi-versterkers vergelijken. Vergelijk op snelheid, bereik en prijs. Wil je ook de SmartWifi pods zien? Vink dan het vinkje bij 'toon alleen geteste producten' uit. Door te vergelijken vind je snel de wifi-versterker die past bij jouw wensen en Ziggo-netwerk.