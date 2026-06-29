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Huawei wifi-versterker

Welke Huawei wifi-versterker komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Huawei wifi-versterkers en vergelijk de Huawei wifi-versterker met andere wifi-versterkers.
Laatste update van de test: 29 juni 2026

Keuzehulp

  • Huawei WS5800-20 WiFi Mesh (3-pack)
    HuaweiWS5800-20 WiFi Mesh (3-pack)
    Wifi 5|867 + 867 + 400 Mbps|WPA3: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Wifi-versterkers per merk