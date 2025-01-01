Een ronde kaas uit Gouda? Het klassieke beeld van ronde Goudse kaas klopt lang niet altijd. We beoordelen 30 belegen Goudse kazen. Welke zijn het lekkerst, gezondst en het duurzaamst? En welke rol speelt de vorm?
Vaak niet uit een ronde kaas
Traditioneel heeft Goudse kaas de vorm van een ronde kaas. Toch komt bijna de helft van de geteste kazen niet uit zo’n ronde kaas. Van de 30 geteste belegen Goudse kazen zijn er 14 gemaakt als rechthoekig blok.
Ronde kaas smaakt iets beter
Bij de 48+/50+-kazen vindt ons smaakpanel kaas uit een ronde vorm iets lekkerder dan kaas uit een blok. Proevers beoordelen deze kazen beter op mondgevoel, nasmaak en romigheid. Bij 30+/35+-kaas zagen we dat verschil niet.
Huismerken het lekkerste
Zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas uit onze test is een huismerkkaas.
We hebben stukken Goudse belegen kazen getest: 19 volvette varianten (48+ of 50+) en 11 minder vette varianten (30+ of 35+). Er is gekeken naar deze punten:
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