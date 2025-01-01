Vaak niet uit een ronde kaas

Traditioneel heeft Goudse kaas de vorm van een ronde kaas. Toch komt bijna de helft van de geteste kazen niet uit zo’n ronde kaas. Van de 30 geteste belegen Goudse kazen zijn er 14 gemaakt als rechthoekig blok.

Ronde kaas smaakt iets beter

Bij de 48+/50+-kazen vindt ons smaakpanel kaas uit een ronde vorm iets lekkerder dan kaas uit een blok. Proevers beoordelen deze kazen beter op mondgevoel, nasmaak en romigheid. Bij 30+/35+-kaas zagen we dat verschil niet.

Huismerken het lekkerste

Zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas uit onze test is een huismerkkaas.