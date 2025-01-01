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Belegen kaas

Een ronde kaas uit Gouda? Het klassieke beeld van ronde Goudse kaas klopt lang niet altijd. We beoordelen 30 belegen Goudse kazen. Welke zijn het lekkerst, gezondst en het duurzaamst? En welke rol speelt de vorm?

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Wat opvalt in de test belegen kaas

Vaak niet uit een ronde kaas
Traditioneel heeft Goudse kaas de vorm van een ronde kaas. Toch komt bijna de helft van de geteste kazen niet uit zo’n ronde kaas. Van de 30 geteste belegen Goudse kazen zijn er 14 gemaakt als rechthoekig blok.

Ronde kaas smaakt iets beter
Bij de 48+/50+-kazen vindt ons smaakpanel kaas uit een ronde vorm iets lekkerder dan kaas uit een blok. Proevers beoordelen deze kazen beter op mondgevoel, nasmaak en romigheid. Bij 30+/35+-kaas zagen we dat verschil niet.

Huismerken het lekkerste
Zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas uit onze test is een huismerkkaas.

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Hoe wij belegen kaas testen

  • We hebben stukken Goudse belegen kazen getest: 19 volvette varianten (48+ of 50+) en 11 minder vette varianten (30+ of 35+). Er is gekeken naar deze punten:

    • Smaaktest
      In een smaaklab lieten we 2 aparte panels alle kazen proeven. Elke groep had een eigen panel van minimaal 60 liefhebbers. Ze proefden de kazen blind en in een willekeurige volgorde. Ze wisten dus niet welk merk ze steeds beoordeelden.
    • Voedingswaarde
      De voedingswaarde beoordelen we aan de hand van de hoeveelheid verzadigd vet en zout. Hoe minder, hoe beter.
    • Milieu en dierenwelzijn
      We keken naar duurzaamheidskeurmerken op de verpakkingen. Ze stellen eisen aan het milieu en/of dierenwelzijn. Voor ons oordeel gebruikten we de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.
    • Etiket
      We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met niet-toegestane claims of ontbrekende informatie kregen een lagere etiketscore.

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