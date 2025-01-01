icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Er staat een nieuwe energiedeal voor je klaar met loyaliteitsbonus van €500

Vegaburgers

Wil je geen of minder vlees eten, maar wel een sappige en smakelijke burger op je broodje? Wij testten 16 soorten vegaburgers. Welke is de beste?

Kies de beste vegaburger voor jou

Bekijk de beste
predicaatjes-nieuwe header dossierhomepages

Wat opvalt in de test vegaburgers

Minder zout
Vergeleken met onze test uit 2020 is het zoutgehalte nu in 2026 duidelijk lager. Mede daardoor passen nu meer burgers in de Schijf van Vijf. 

Betere smaak
De vegaburgers vallen nu beter in de smaak en onze proevers zijn een stuk positiever dan in onze test uit 2020. 

Voorgegaard is vaak beter
Voorgegaarde burgers zijn vaak goedkoper en gezonder. En minstens zo lekker als rauwe vegaburgers.

Bekijk de test
Openingsbeeld vega burgers

Hoe wij vegaburgers testen

  • We hebben 16 vegaburgers uit verschillende supermarkten getest. Het zijn plantaardige of vegetarische burgers die lijken op een hamburger van vlees.

    In de test letten we op deze punten:

    • Smaaktest
      We keken onder meer naar geur, smaak, sappigheid, kruiding en textuur.
    • Gezonde samenstelling
      Hoeveel zout, verzadigd vet, eiwit en vezels zit er in de burger? En zijn ijzer en vitamine B12 toegevoegd?
    • Etiket
      We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket.

    De prijs is geen onderdeel van het rapportcijfer. Het bepaalt wel welke burger de Beste Koop is.

Ook getest

Kroketten dossier

Kroketten

Airfryer

Airfryers

Knackebrot graphic

Knäckebröd