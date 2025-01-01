Knäckebröd wordt traditioneel gemaakt van rogge. Toch liggen in de supermarkt vooral varianten met tarwe, zaden en andere toevoegingen en met minder rogge. Welke smaken het best en welke zijn het gezondst? Wij testten 15 soorten knäckebröd.
Eén knäckebröd is veruit de lekkerste
Van de 15 knäckebrödsoorten in onze test vonden de proevers er 1 veruit het lekkerst. Die kreeg een 8 voor smaak.
De meeste wijken af van het klassieke recept
Slechts 6 van de geteste knäckebrödsoorten gebruiken uitsluitend rogge als graan. Daarmee komen ze in de buurt van het traditionele recept.
100% rogge is vezelrijker
Rogge is één van de vezelrijkste granen. Het bevat van nature ongeveer 2 keer zoveel vezels als tarwe. De 100%-roggeproducten scoren daarom hoog op vezels. Welke knäckebröd bevat de meeste vezels?
Wij testten 15 knäckebrödsoorten waarop ‘volkoren’ of ‘vezelrijk’ op de verpakking staat. Dit zijn de test-onderdelen:
