Eén knäckebröd is veruit de lekkerste

Van de 15 knäckebrödsoorten in onze test vonden de proevers er 1 veruit het lekkerst. Die kreeg een 8 voor smaak.

De meeste wijken af van het klassieke recept

Slechts 6 van de geteste knäckebrödsoorten gebruiken uitsluitend rogge als graan. Daarmee komen ze in de buurt van het traditionele recept.

100% rogge is vezelrijker

Rogge is één van de vezelrijkste granen. Het bevat van nature ongeveer 2 keer zoveel vezels als tarwe. De 100%-roggeproducten scoren daarom hoog op vezels. Welke knäckebröd bevat de meeste vezels?