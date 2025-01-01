icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Knäckebröd

Knäckebröd wordt traditioneel gemaakt van rogge. Toch liggen in de supermarkt vooral varianten met tarwe, zaden en andere toevoegingen en met minder rogge. Welke smaken het best en welke zijn het gezondst? Wij testten 15 soorten knäckebröd.

Kies het beste knäckebröd voor jou

Bekijk het beste
predicaatjes-nieuwe header dossierhomepages

Wat opvalt in de test knäckebröd

Eén knäckebröd is veruit de lekkerste
Van de 15 knäckebrödsoorten in onze test vonden de proevers er 1 veruit het lekkerst. Die kreeg een 8 voor smaak.

De meeste wijken af van het klassieke recept
Slechts 6 van de geteste knäckebrödsoorten gebruiken uitsluitend rogge als graan. Daarmee komen ze in de buurt van het traditionele recept.

100% rogge is vezelrijker
Rogge is één van de vezelrijkste granen. Het bevat van nature ongeveer 2 keer zoveel vezels als tarwe. De 100%-roggeproducten scoren daarom hoog op vezels. Welke knäckebröd bevat de meeste vezels?

Bekijk de test
Openingsbeeld Knackebrod

Hoe wij knäckebröd testen

  • Knackebrot 1200x800

  • Wij testten 15 knäckebrödsoorten waarop ‘volkoren’ of ‘vezelrijk’ op de verpakking staat. Dit zijn de test-onderdelen:

    • Smaaktest
      We lieten 64 liefhebbers knäckebröd blind proeven.
    • Gezonde samenstelling
      We keken naar de hoeveelheid zout en vezels. Die bepalen hoe gezond het knäckebröd is.
    • Aandacht voor natuur
      We bekeken of het knäckebröd het Europese keurmerk voor biologische producten heeft.
    • Etiket
      We controleerden het etiket op volledigheid en juiste informatie.

    Lees meer over:
    Beste uit de Test en Beste Koop

Ook getest

Kipfilet dossier

Kipfilet

Airfryer - Kroketten - Square

Kroketten

Tomatensoep

Tomatensoep