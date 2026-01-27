icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Het beste knäckebröd

Knäckebröd wordt traditioneel gemaakt van rogge. Toch liggen in de supermarkt vooral varianten met tarwe, zaden en andere toevoegingen en met minder rogge. Wij testten 15 soorten knäckebröd. Welke smaken het best en welke zijn het gezondst?
Aniek Aarsman   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:27 januari 2026

Alle knäckebröd in de test:

Wat opvalt in de test knäckebröd

    Eén knäckebröd is veruit de lekkerste

    Van de 15 knäckebrödsoorten in onze test vonden de proevers er 1 veruit het lekkerst. Die krijgt een 8 voor smaak.

    De meeste wijken af van het klassieke recept

    Slechts 6 van de geteste knäckebröd gebruiken uitsluitend rogge als graan. Daarmee komen ze in de buurt van het traditionele recept.

    100% rogge is vezelrijker

    Rogge is één van de vezelrijkste granen. Het bevat van nature ongeveer 2 keer zoveel vezels als tarwe. De 100%-roggeproducten scoren daarom hoog op vezels. Welke knäckebröd bevat de meeste vezels? 

Hoe wij knäckebröd testen

Wij hebben 15 knäckebrödsoorten getest waarop ‘volkoren’ of ‘vezelrijk’ op de verpakking staat. Dit zijn de test-onderdelen:

  • Smaaktest: 64 liefhebbers proefden 15 knäckebrödsoorten. Ze wisten niet uit welke supermarkt het knäckebröd komt.
  • Gezonde samenstelling: De hoeveelheid zout en hoeveelheid vezels bepalen hoe gezond het knäckebröd is.
  • Aandacht voor natuur: We bekeken of het knäckebröd het Europese keurmerk voor biologische producten draagt.
  • Etiket: We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met vage claims of ontbrekende informatie kregen een lagere score.

Conclusie

Er zijn 2 knäckebröden die het predicaat Beste uit de Test krijgen, waarvan 1 ook Beste Koop is.

Bij traditioneel knäckebröd bestaat het graanaandeel dus voor 100% uit rogge. In onze test haalt minder dan de helft van de producten dat. Veel soorten bevatten 30 tot 60% rogge. Een extreem voorbeeld is ............. met slechts 3% rogge. Er zijn enkele merken die wel dichtbij het oorspronkelijke recept blijven.

