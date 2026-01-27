Er zijn 2 knäckebröden die het predicaat Beste uit de Test krijgen, waarvan 1 ook Beste Koop is.

Bij traditioneel knäckebröd bestaat het graanaandeel dus voor 100% uit rogge. In onze test haalt minder dan de helft van de producten dat. Veel soorten bevatten 30 tot 60% rogge. Een extreem voorbeeld is ............. met slechts 3% rogge. Er zijn enkele merken die wel dichtbij het oorspronkelijke recept blijven.