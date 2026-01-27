Aniek Aarsman Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:27 januari 2026
Van de 15 knäckebrödsoorten in onze test vonden de proevers er 1 veruit het lekkerst. Die krijgt een 8 voor smaak.
Slechts 6 van de geteste knäckebröd gebruiken uitsluitend rogge als graan. Daarmee komen ze in de buurt van het traditionele recept.
Rogge is één van de vezelrijkste granen. Het bevat van nature ongeveer 2 keer zoveel vezels als tarwe. De 100%-roggeproducten scoren daarom hoog op vezels. Welke knäckebröd bevat de meeste vezels?
Wij hebben 15 knäckebrödsoorten getest waarop ‘volkoren’ of ‘vezelrijk’ op de verpakking staat. Dit zijn de test-onderdelen:
Er zijn 2 knäckebröden die het predicaat Beste uit de Test krijgen, waarvan 1 ook Beste Koop is.
Bij traditioneel knäckebröd bestaat het graanaandeel dus voor 100% uit rogge. In onze test haalt minder dan de helft van de producten dat. Veel soorten bevatten 30 tot 60% rogge. Een extreem voorbeeld is ............. met slechts 3% rogge. Er zijn enkele merken die wel dichtbij het oorspronkelijke recept blijven.