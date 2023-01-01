Huismerken eindigen bovenaan

De beste rundvleeskroketten of vega-kroketten uit onze test zijn van een huismerk. A-merken doen het minder goed.

Vega-kroket haast niet van vlees te onderscheiden

Voor de smaak en de prijs hoef je een vega-kroket niet te laten staan. De verschillen zijn klein en hij is vaak niet van echt vlees te onderscheiden.

In vega-kroket vaak meer onverzadigd vet

Bij de merken met zowel een rundvlees- als een vega-kroket zit er in de vega-variant iets meer ongezond verzadigd vet. Op 1 uitzondering na. In vega-kroketten zitten vaak wel iets meer vezels én minder calorieën.