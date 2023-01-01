Kroketten voor airfryer en oven
Kroketten bakken we steeds vaker in de oven of airfryer. Daarom hebben we voor jou 9 rundvleeskroketten en 5 vega-kroketten voor de oven en airfryer getest. Wat is de beste kroket?
Wat opvalt in de test kroketten
Huismerken eindigen bovenaan
De beste rundvleeskroketten of vega-kroketten uit onze test zijn van een huismerk. A-merken doen het minder goed.
Vega-kroket haast niet van vlees te onderscheiden
Voor de smaak en de prijs hoef je een vega-kroket niet te laten staan. De verschillen zijn klein en hij is vaak niet van echt vlees te onderscheiden.
In vega-kroket vaak meer onverzadigd vet
Bij de merken met zowel een rundvlees- als een vega-kroket zit er in de vega-variant iets meer ongezond verzadigd vet. Op 1 uitzondering na. In vega-kroketten zitten vaak wel iets meer vezels én minder calorieën.
Hoe wij kroketten testen
- Smaaktest
We lieten 9 rundvleeskroketten proeven door 64 liefhebbers, zonder dat ze wisten uit welke supermarkt de kroket kwam. Een panel van 65 liefhebbers van vegetarisch eten proefde 5 vegetarische varianten.
- Ingrediënten, etiket en dierenwelzijn
We beoordeelden de producten op verzadigd vet en zout. Ook controleerden we het etiket op volledigheid en juiste informatie. Bij rundvleeskroketten bekeken we of het vlees een keurmerk voor dierenwelzijn heeft.
