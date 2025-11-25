De beste kroketten voor airfryer en oven
Aniek Aarsman Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:25 november 2025
Alle kroketten in de test:
Wat opvalt in de test kroketten
- 1Huismerken eindigen bovenaan
De beste rundvleeskroketten of vega-kroketten uit onze test zijn van een huismerk. A-merken doen het minder goed.
- 2Vega haast niet van vlees te onderscheiden
Voor de smaak en de prijs hoef je een vega-kroket niet te laten staan. De verschillen zijn klein en hij is vaak niet van echt vlees te onderscheiden.
- 3In vega-kroket vaak meer ongezond vet
Bij de merken met zowel een rundvlees- als een vega-kroket zit er in de vega-variant iets meer ongezond verzadigd vet. Op 1 uitzondering na. In vega-kroketten zitten vaak wel iets meer vezels én minder calorieën.
Hoe wij ovenkroketten testen
We hebben 14 kroketten getest die geschikt zijn voor de oven en airfryer.
- Smaaktest
We lieten 9 rundvleeskroketten proeven door 64 liefhebbers, zonder dat ze wisten uit welke supermarkt de kroket kwam. Een panel van 65 liefhebbers van vegetarisch eten proefde 5 vegetarische varianten.
- Gezonde samenstelling
De hoeveelheid zout en hoeveelheid verzadigd vet bepalen hoe gezond de kroket is.
- Dierenwelzijn
We bekeken of het rundvlees een keurmerk voor dierenwelzijn heeft.
- Etiket
We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met vage claims of ontbrekende informatie, zoals de voedingswaarde per portie, kregen een lagere score.
Conclusie
Een kroket is comfortfood. Je eet hem niet voor je gezondheid, maar voor de smaak. Welke is ovenkroket het lekkerste? Is dat vega of toch rundvlees?