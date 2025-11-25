icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

De beste kroketten voor airfryer en oven

Test
|
De kroket is één van de favoriete snacks in Nederland. We bakken hem steeds vaker in de oven of airfryer. Welke ovenkroket is de beste? We hebben 9 rundvleeskroketten en 5 vega-kroketten getest.
Aniek Aarsman_S

Aniek Aarsman   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:25 november 2025

Openingsbeeld kroketten

Alle kroketten in de test:

Laatste update: 25 november 2025

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test kroketten

  1. 1
    Huismerken eindigen bovenaan

    De beste rundvleeskroketten of vega-kroketten uit onze test zijn van een huismerk. A-merken doen het minder goed.

  2. 2
    Vega haast niet van vlees te onderscheiden

    Voor de smaak en de prijs hoef je een vega-kroket niet te laten staan. De verschillen zijn klein en hij is vaak niet van echt vlees te onderscheiden.

  3. 3
    In vega-kroket vaak meer ongezond vet

    Bij de merken met zowel een rundvlees- als een vega-kroket zit er in de vega-variant iets meer ongezond verzadigd vet. Op 1 uitzondering na. In vega-kroketten zitten vaak wel iets meer vezels én minder calorieën.

Hoe wij ovenkroketten testen

We hebben 14 kroketten getest die geschikt zijn voor de oven en airfryer. 

  • Smaaktest
    We lieten 9 rundvleeskroketten proeven door 64 liefhebbers, zonder dat ze wisten uit welke supermarkt de kroket kwam. Een panel van 65 liefhebbers van vegetarisch eten proefde 5 vegetarische varianten.
  • Gezonde samenstelling
    De hoeveelheid zout en hoeveelheid verzadigd vet bepalen hoe gezond de kroket is.
  • Dierenwelzijn
    We bekeken of het rundvlees een keurmerk voor dierenwelzijn heeft.
  • Etiket
    We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met vage claims of ontbrekende informatie, zoals de voedingswaarde per portie, kregen een lagere score.

Conclusie

Een kroket is comfortfood. Je eet hem niet voor je gezondheid, maar voor de smaak. Welke is ovenkroket het lekkerste? Is dat vega of toch rundvlees?

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid, start 3 maanden gratis en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Start nu 3 maanden gratis

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in