Heet

Friteuses hebben een metalen of kunststoffen behuizing. Een metalen behuizing kan zeer heet worden tijdens het frituren. In de friteusetest krijgen friteuses die te heet worden van buiten strafpunten. Sommige friteuses claimen een geïsoleerde buitenkant te hebben, ook wel ‘koude wand’ genoemd. Maar in de praktijk zijn ze niet per se koeler dan normale friteuses.

Koude zone

Bij friteuses met een ‘koude zone’ hangt het verwarmingselement wat hoger in de olie, zodat de olie onder het verwarmingselement veel minder heet wordt dan die erboven. Kruimels en restjes die naar de bodem zakken verbranden daardoor minder snel, zodat de olie langer goed blijft.

Schoonmaken

Een frituurpan waarbij de binnenpan uitneembaar is en in de vaatwasser mag, is makkelijker schoon te maken. Je zou verwachten dat friteuses met een kraantje waar het vet uitloopt ook handig zijn, maar dat valt in de praktijk tegen. Een binnenpan met anti-aanbaklaag is makkelijker schoon te maken, maar zo’n laag beschadigt snel en kan minder goed tegen hoge temperaturen.

Deksel

Frituren in olie zorgt voor een onaangename frituurlucht. Het ergst ruik je de friteuses waarbij je niet kunt frituren met de deksel op de frituurpan. Met een friteuse met een geurfilter in de deksel heb je er minder last van, maar verwacht geen wonderen.

Bediening

Kies een friteuse die het aangeeft als de ingestelde temperatuur is bereikt. Een aan-/uitschakelaar is handig, zodat de friteuse zichzelf niet inschakelt als je de stekker in het stopcontact steekt.