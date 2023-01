XXL airfryer kopen

Bij veel airfryers van verscheidene merken staat L, XL of XXL aangegeven. Dit geeft aan hoeveel diepvriesfrites er in 1 keer in de heteluchtfriteuse passen. Hoeveel frites er in een L, XL en XXL airfryer passen, verschilt per merk. In een Philips Airfryer XXL past maximaal 1400 gram. Bij andere merken kan de inhoud bij XXL uiteenlopen van 600 gram tot 1500 gram in de grootste airfryer.

Staar je dus niet blind op de XXL, maar kijk hoeveel frites er daadwerkelijk in de airfryer passen. En let ook op andere punten voordat je een grote airfryer koopt.

XXL airfryers vergelijken

De airfryers die je hier in de vergelijker ziet, zijn allemaal grote airfryers. Dat wil zeggen dat er 4 porties of meer in passen. Wij rekenen 250 gram per portie, dus 4 porties is 1000 gram diepvriesfrites. Bij sommige modellen kun je in de ruime lade een panverdeler plaatsen, zodat je verschillende snacks tegelijk kunt bakken. Andere hebben een dubbele lade.

Je kunt de airfryers vergelijken op de precieze maximale of aanbevolen hoeveelheid diepvriesfrites, maar ook op veel andere eigenschappen. Kun je de airfryer bijvoorbeeld niet op zijn plek laten staan na het bakken, maar moet je hem opbergen? Dan is het gewicht belangrijk. Een grote airfryer kan wel meer dan 8 kilo wegen. Dat maakt optillen niet makkelijk.

Bekijk en vergelijk ook de extra accessoires die met de XXL airfryer meegeleverd worden.

Om zeker te weten welke XXL heteluchtfriteuse de beste frites en snacks bakt vergelijk je de testresultaten.

XXL airfryers getest

We testen airfryers van uiteenlopende formaten. Er zitten dus ook regelmatig airfryers met XXL inhoud in de test.

Tijdens de test letten we op hoe krokant de frites en snacks uit de airfryer komen. En hoe lekker ze eruit zien. Ook beoordelen we de bereidingstijd, het energiegebruik en het gebruiksgemak.

Je ziet en vergelijkt de testresultaten als je ingelogd bent met Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.