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Princess182055 Aerofryer XXL

Prijs niet beschikbaar

  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  36x33x42 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Expert review

'Deze airfryer heeft een uitstekende prijs. Maar hoe lekker wordt de patat?’

Sanne JansweijerExpert airfryers bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

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  • Wat moet ik nog meer weten over de Princess 182055 Aerofryer XXL?

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1270 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 5 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 36 x 33 x 42 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 5,2 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is langer dan gemiddeld (102 cm). Er zit ook een bakvorm bij.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
36x33x42 cm
Maximale portie diepvriesfriet
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