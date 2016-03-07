Wij testen continu de nieuwste airfryers. Bekijk de Beste airfryer of vergelijk alle airfryers.

Bakresultaat

Friet bakken

In de test bakken we voorgebakken diepvriesfriet van normale dikte. Sinds 2024 testen we met ovenfriet. We weten namelijk uit onderzoek onder consumenten dat dit de meest populaire friet voor de airfryer is.

We vullen bij alle airfryers de mand voor tweederde met diepvriesfriet. Zo kunnen we airfryers zo eerlijk mogelijk vergelijken. Want de hoeveelheden die fabrikanten adviseren, lopen enorm uiteen.

Voor het beste bakresultaat bak je met ovenfriet. Wordt de friet niet gelijkmatig goudgeel? Stop dan wat minder in de mand. En schud de friet halverwege de baktijd om.

Haalt de airfryer een onvoldoende voor friet bakken? Dan krijgt de airfryer daarvoor strafpunten. Het testoordeel wordt dan lager.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers aanbevolen voor diepvriesfriet (alleen voor leden)

Snacks in de airfryer

In 2023 vroegen we consumenten welke snacks ze in de airfryer bakken en hoe vaak ze dit doen. Dit vertaalden we in de test naar wegingen. De meest gebakken snacks tellen zwaarder mee in het Testoordeel.

Kroketten

In deze test bakken we kroketten voor oven en airfryer. Bijna alle airfryers bakken goede kroketten. Eigenlijk hoeven ze de kroketten namelijk alleen maar op te warmen. We beoordelen het bakresultaat en meten of de kroketten van binnen goed heet worden.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers aanbevolen voor kroketten (alleen voor leden)

Afbakbroodjes

Afbakbroodjes bakken testen we met witte pistoletjes. Egaal bruin bakken van die pistoletjes blijkt lastiger dan we dachten. Na het bakken bekijken we met een speciale machine hoeveel van het broodje de juiste kleur heeft (zie foto). Veel airfryers bakken de bovenkant van de broodjes donker, maar de onderkant blijft wit en zacht.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers aanbevolen voor afbakbroodjes (alleen voor leden)

Kipdrumsticks

Kip bakken testen we met kipdrumsticks. Dit zijn kleine kippenpoten. Maar niet in elke airfryer past evenveel kip. Bij grotere airfryers testen we met meer kippenpoten. Zo'n 200 tot 500 gram kip per kookzone. We beoordelen het bakresultaat. En we meten of de kip heet genoeg wordt van binnen.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers aanbevolen voor kipdrumsticks (alleen voor leden)

Quiche en cake

We bakken in de airfryers ook quiche en cake. Bij goede quiche en cake is de bovenkant egaal bruin en de onderkant goed gaar. Het is voor veel airfryers knap lastig om het natte eiwit en beslag goed te laten stollen.

Maar weinig consumenten bakken quiche en cake in hun airfryer. Daarom telt dit onderdeel ook niet zwaar mee in de test. Maar deze test zegt wel iets over het gelijkmatig bakken van ingewikkeld eten. Wil je de airfryer gebruiken voor lastigere klussen? Kies er dan eentje die goed is in het bakken van quiche en cake.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers aanbevolen voor quiche (alleen voor leden

Airfryers aanbevolen voor cake (alleen voor leden)

Bakken in 2 kookzones

Er zijn steeds meer airfryers met 2 kookzones. Hiermee kun je 2 verschillende gerechten bereiden. Elk op een eigen temperatuur en met een eigen baktijd. Sinds 2024 nemen we dit mee in de test. In de ene kookzone bakken we kip. In de andere friet.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers aanbevolen voor bakken in 2 kookzones (alleen voor leden)

Baksnelheid

Bij alle baktests meten we de tijd die nodig is om eten te bakken. Maar airfryers kunnen klein of groot zijn. En in een grotere airfryer past meer voedsel. Dat kost weer meer tijd om klaar te maken. Dit willen we natuurlijk zo eerlijk mogelijk vergelijken.

Daarom bakken we bij elke baktest een hoeveelheid die voor die airfryer redelijk is. Want als consument koop je een grotere airfryer tenslotte ook omdat je daar meer in kunt doen. We delen de tijd die nodig is om te bakken door het gewicht van het gebakken voedsel.

De snelste airfryers per 100 gram voedsel krijgen het hoogste oordeel voor baksnelheid.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers die snel bakken (alleen voor leden)

Gebruiksgemak

We vroegen consumenten wat ze belangrijk vinden voor het gebruiksgemak van een airfryer. De belangrijkste zaken wegen het zwaarste mee in het Testoordeel. Gemakkelijk schoonmaken vinden consumenten het belangrijkst.

Onder gebruiksgemak vallen:

Schoonmaken

Bedieningsgemak

Automatische programma's.

Gebruik tijdens het bakken.

Kwaliteit van de handleiding.

Gemak van opbergen en verplaatsen.

Smart functies en bediening met app (indien van toepassing).

Bekijk en vergelijk:

Gebruiksvriendelijke airfryers (alleen voor leden)

Airfryers die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)

Energiegebruik

Bij alle baktests meten we hoeveel energie de airfryer verbruikt. Maar airfryers zijn er in verschillende maten. In grote airfryers past meer. Maar bakken van meer eten kost ook meer energie. Daarom berekenen we voor elke baktest de hoeveelheid energie die de airfryer gebruikt voor het klaarmaken van 100 gram voedsel.

Bekijk en vergelijk:

Energiezuinige airfryers (alleen voor leden)

Degelijkheid

Het testlab beoordeelt de degelijkheid van het apparaat en de gebruikte materialen. Het lab kijkt of de onderdelen goed in elkaar passen en of de knoppen stevig zijn. De meeste airfryers halen een goede score op dit testonderdeel.

Geluid

We meten hoe hard het geluid is tijdens het bakken. En we beoordelen hoe storend het geluid is. Hoe hoger de score, hoe minder lawaai.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers die weinig geluid maken (alleen voor leden)

Veiligheid

Elke airfryer hoort veilig te zijn. We doen daarom een aantal veiligheidschecks om na te gaan of de veiligheid in orde is. Want het is belangrijk dat je je vingers niet brandt als je de airfryer bedient. Dus testen we of de buitenkant van de airfryer niet te heet wordt op de plekken waar je 'm aanraakt. Ook de elektrische veiligheid testen we met een korte check.

Veiligheid telt niet mee in het testoordeel. Met een goede veiligheid kan een airfryer geen bonuspunten verdienen. Maar als de veiligheid niet in orde is, krijgt de airfryer wel strafpunten. Is de veiligheid niet in orde? Dan wordt het testoordeel lager.

Foto's van de test