Sanne Jansweijer Expert airfryersGepubliceerd op:23 februari 2026
Eén merk springt er uit als het gaat om betrouwbaarheid. Dit merk heeft minder problemen dan andere merken en krijgt daarom ook de hoogste betrouwbaarheidsscore.
Het onderdeel dat het vaakst stuk gaat in een airfryer is het mandje. De coating, schroefjes of het handvat laten los. Bij sommige merken gebeurt dit vaker dan bij andere.
Door te vragen naar de vorige airfryer die mensen thuis hadden en waarom deze vervangen is, kunnen we een verwachte technische levensduur voor airfryers berekenen. Dit verschilt best wat tussen 2 grote merken.
Meer dan 7.000 consumenten uit 8 Europese landen gebruiken veel verschillende merken airfryers. We zetten de scores van 7 merken voor je op een rij.
Gebruikers vertelden ons alles over hun airfryer:
Eén merk komt als meest betrouwbaar uit de bus bij het consumentenpanel. Dit merk heeft het minste mankementen. Consumenten zijn over meerdere merken tevreden.