Goede merken airfryers

Test
|
Ruim 7.000 consumenten vertelden ons alles over hun airfryer. Welk merk hebben ze in huis? En hoe tevreden zijn ze daarover? Ze deelden ook hoelang hun vorige airfryer meeging.
Sanne Jansweijer

Sanne Jansweijer   Expert airfryersGepubliceerd op:23 februari 2026

_DSC2483_Airfryer

Wat opvalt in het merkonderzoek airfryers

  1. 1
    Minste mankementen

    Eén merk springt er uit als het gaat om betrouwbaarheid. Dit merk heeft minder problemen dan andere merken en krijgt daarom ook de hoogste betrouwbaarheidsscore.

  2. 2
    Problemen met het mandje

    Het onderdeel dat het vaakst stuk gaat in een airfryer is het mandje. De coating, schroefjes of het handvat laten los. Bij sommige merken gebeurt dit vaker dan bij andere.

  3. 3
    Lang leven

    Door te vragen naar de vorige airfryer die mensen thuis hadden en waarom deze vervangen is, kunnen we een verwachte technische levensduur voor airfryers berekenen. Dit verschilt best wat tussen 2 grote merken.

Welke merken hebben we vergeleken?

Meer dan 7.000 consumenten uit 8 Europese landen gebruiken veel verschillende merken airfryers. We zetten de scores van 7 merken voor je op een rij.

  • Cosori
  • Inventum
  • Ninja
  • Philips
  • Princess
  • Silvercrest (Lidl)
  • Tefal

Gebruikers vertelden ons alles over hun airfryer:

  • Hoe oud hun airfryer is.
  • Hoe tevreden ze zijn over de prestaties.
  • Over defecten en mankementen aan de airfryer.
  • Hoe ze de betrouwbaarheid beoordelen.
  • Wanneer en waarom ze hun vorige airfryer vervangen hebben.

Conclusie

Eén favoriet merken

Eén merk komt als meest betrouwbaar uit de bus bij het consumentenpanel. Dit merk heeft het minste mankementen. Consumenten zijn over meerdere merken tevreden.

Benieuwd naar de testresultaten?

