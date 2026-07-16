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Professioneel getest!

De beste airfryer of dubbele airfryer voor jou, door ons getest

De airfryer heeft de klassieke friteuse definitief verdrongen. Op zoek naar een goede airfryer of een dubbele airfryer met 2 kookzones? Wij hebben ze grondig getest. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven en helpen we je kiezen.

predicaten

Wij hebben airfryers voor je getest

Laatste update van de test: 16 juli 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke airfryer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke airfryers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de airfryers die we testen gewoon in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Alleen zo kunnen we écht onafhankelijk onderzoek doen.

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3 highlights uit de test

Wij testen de modellen van bekende airfryermerken zoals Philips, Ninja, Inventum, Tefal en Princess. Maar we testen ook goedkopere modellen van merken als Tristar en Bourgini. Daarnaast testen we ook airfryers van kleinere merken zoals Blue Home (Albert Heijn ), GreenPan, Onyx Cookware en Montana. Zo kun je een goede keus maken uit het steeds grotere aanbod. Lees meer over hoe wij airfryers testen

  • Airfryer goedkoopst highlights

    1. Beste goedkope airfryer

    Uit onze uitgebreide test blijkt dat er steeds meer goede airfryers zijn onder de €100 die prima presteren. Maar niet alle goedkope airfryers zijn een slimme keuze. Sommige modellen bakken bijvoorbeeld snacks en frietjes ongelijkmatig. Onze test laat zien welke goedkope airfryers je kunt vertrouwen voor perfect gebakken friet en snacks.

  • Airfryer energiezuinig highlights

    2. Energiezuinige airfryer

    Zoek je een energiezuinige airfryer? Bij al onze baktests meten we het stroomverbruik. Sommige airfryers verbruiken voor een grote schaal friet net zoveel stroom als een koelvriescombinatie in een hele dag. Met ons advies kies je een energiezuinige airfryer.

  • Airfryer alleskunner highlights

    3. Alleskunners

    Een goede airfryer kan meer dan alleen friet bakken. Denk aan krokante kroketten, perfect afgebakken broodjes of zelfs een luchtige cake. Uit onze test blijkt dat bijna elke airfryer goede kroketten bakt. Maar afbakbroodjes en cake blijkt een stuk lastiger. Wij kunnen je vertellen welke airfryers dit wél goed kunnen.

Nieuwsgierig naar welke airfryer of dubbele airfryer goed scoort op deze en nog veel meer punten?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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