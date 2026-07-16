De airfryer heeft de klassieke friteuse definitief verdrongen. Op zoek naar een goede airfryer of een dubbele airfryer met 2 kookzones? Wij hebben ze grondig getest. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven en helpen we je kiezen.
Onze onderzoekers testen elke airfryer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke airfryers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Wij testen de modellen van bekende airfryermerken zoals Philips, Ninja, Inventum, Tefal en Princess. Maar we testen ook goedkopere modellen van merken als Tristar en Bourgini. Daarnaast testen we ook airfryers van kleinere merken zoals Blue Home (Albert Heijn ), GreenPan, Onyx Cookware en Montana. Zo kun je een goede keus maken uit het steeds grotere aanbod. Lees meer over hoe wij airfryers testen.
Uit onze uitgebreide test blijkt dat er steeds meer goede airfryers zijn onder de €100 die prima presteren. Maar niet alle goedkope airfryers zijn een slimme keuze. Sommige modellen bakken bijvoorbeeld snacks en frietjes ongelijkmatig. Onze test laat zien welke goedkope airfryers je kunt vertrouwen voor perfect gebakken friet en snacks.
Zoek je een energiezuinige airfryer? Bij al onze baktests meten we het stroomverbruik. Sommige airfryers verbruiken voor een grote schaal friet net zoveel stroom als een koelvriescombinatie in een hele dag. Met ons advies kies je een energiezuinige airfryer.
Een goede airfryer kan meer dan alleen friet bakken. Denk aan krokante kroketten, perfect afgebakken broodjes of zelfs een luchtige cake. Uit onze test blijkt dat bijna elke airfryer goede kroketten bakt. Maar afbakbroodjes en cake blijkt een stuk lastiger. Wij kunnen je vertellen welke airfryers dit wél goed kunnen.
Nieuwsgierig naar welke airfryer of dubbele airfryer goed scoort op deze en nog veel meer punten?
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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