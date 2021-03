Als je veel monden of grote eters te voeden hebt, is de maat van de airfryer wel iets om op te letten. In de kleinste airfryers van de test past net een groot bord vol, terwijl de grootste bijna 1,5 kg tegelijk kunnen bakken. Maar groot is niet alles: uit de test blijkt dat veel airfryers moeite hebben om in 1 keer een grote portie echt goede frites op tafel te krijgen. Maar sommige kunnen het wél.