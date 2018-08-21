Airfryer kopen: waar let je op?

Kies je voor een 'gewone' airfryer, dan bak je in 1 zone. Dat is vooral handig om in 1 keer een grotere hoeveelheid van hetzelfde eten te maken. Je kunt ingrediënten voor een maaltijd natuurlijk wel op verschillende momenten toevoegen. Bijvoorbeeld eerst de gepofte aardappels en daarna de groenten.

Het is goed om te weten dat veel ‘ovengerechten’ zoals groenten, vlees en vis op 180 tot 200 °C kunnen worden bereid. Bakken op 1 temperatuur is dus vaak geen probleem.

Airfryers met 1 kookzone zijn er in verschillende maten en prijsklassen. Ze zijn vaak compacter en energiezuiniger. Dat maakt ze ideaal voor kleinere huishoudens of keukens met weinig ruimte.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers