Airfryer kopen: waar let je op?

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een airfryer? Tussen airfryers zitten grote verschillen. Bijvoorbeeld hoeveel erin kan, prijs en energiegebruik. Op deze punten moet je letten als je een airfryer gaat kopen.
Wil je weten welke airfryer het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste airfryer.
Ga je een airfryer kopen? Bekijk dan eerst onze video. Dan weet je waar je op kunt letten.
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Alle airfryers
De beste airfryers (alleen voor leden)
Kies je voor een 'gewone' airfryer, dan bak je in 1 zone. Dat is vooral handig om in 1 keer een grotere hoeveelheid van hetzelfde eten te maken. Je kunt ingrediënten voor een maaltijd natuurlijk wel op verschillende momenten toevoegen. Bijvoorbeeld eerst de gepofte aardappels en daarna de groenten.
Het is goed om te weten dat veel ‘ovengerechten’ zoals groenten, vlees en vis op 180 tot 200 °C kunnen worden bereid. Bakken op 1 temperatuur is dus vaak geen probleem.
Airfryers met 1 kookzone zijn er in verschillende maten en prijsklassen. Ze zijn vaak compacter en energiezuiniger. Dat maakt ze ideaal voor kleinere huishoudens of keukens met weinig ruimte.
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Airfryers
Dubbele airfryers hebben 2 zones. Hiermee kun je verschillende gerechten tegelijk bereiden. Elk met een aparte temperatuur en baktijd. Dit is handig als je gerechten wilt maken met sterk verschillende baktijden en temperaturen. Je kunt ook 1 bak aanzetten en de andere uit laten.
Een dubbele airfryer is praktisch als je de ingrediënten van je maaltijd gescheiden wilt houden. Zo kun je bijvoorbeeld friet en krokante kip tegelijk bereiden, of groenten en vis. De meeste dubbele airfryers hebben een sync-functie, zodat beide kookzones tegelijkertijd klaar zijn.
Dubbele airfryers zijn wel groter. Dat geldt zowel voor de inhoud (5 porties friet of meer) als het formaat op het aanrecht. Ze zijn dus vooral geschikt voor grotere huishoudens. Of voor wie vaak meerdere gerechten tegelijk bereidt. Ze zijn gemiddeld ook duurder.
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Dubbele airfryers
De beste friet bak je als je de airfryer niet helemaal vol stopt. Bedenk daarom eerst hoeveel friet erin moet kunnen. Voor de beste friet koop je een airfryer waarin de hoeveelheid friet die je wilt bakken ruim past, zo'n 1,5 keer.
De maximale hoeveelheid friet die in een airfryer past, loopt uiteen van 350 gram tot 2,4 kilo. In de grootste kan dus bijna 7 keer zoveel als in de kleinste. We testen door het mandje voor tweederde te vullen. Voor 1 persoon rekenen we in de test met een portie van 250 gram ongebakken diepvriesfriet.
Tijdens het bakken verdampt er veel vocht. Daardoor is de friet na het bakken een derde lichter. Op het plaatje zie je van links naar rechts 1, 3 en 5 porties friet, ongebakken en gebakken.
Vind een airfryer die past bij het aantal porties die je wilt bakken:
Je kunt van alles uit je airfryer toveren. Bijvoorbeeld friet, kroketten en andere snacks, maar ook quiches en cakes. Een broodje of stuk pizza warm je er eenvoudig in op. Ook voor het grillen van groenten, vis, vlees en zelfs complete eenpansmaaltijden is hij heel geschikt. Uit onze test blijkt precies welke airfryers lekkere snacks bakken.
Airfryers zijn niet geschikt voor het maken van (beslag)snacks die normaal drijven in het frituurvet. Denk aan oliebollen, churros of bara’s. Daarvoor kun je beter een frituurpan kopen. Maar een al gebakken variant kun je prima in de airfryer opwarmen.
Met extra accessoires haal je nog veel meer uit je airfryer. Met een bakblik kun je bijvoorbeeld ook taart of een ovenschotel maken. Met een grillrek grill je vlees of vis. Sommige merken hebben een basismodel met een aantal varianten daarop, met elk andere accessoires. Zoek je een bepaalde accessoire, dan loont het de moeite hierop te letten. Want los zijn de accessoires soms behoorlijk prijzig.
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Airfryers met het beste bakresultaat (alleen voor leden)
De prijzen van airfryers lopen flink uiteen. Voor een goedkope airfryer betaal je rond de €60. Maar voor de beste airfryers betaal je al gauw €100. Het duurste model kost zelfs €350.
Als je een goedkope airfryer zoekt, heb je nog steeds ruime keuze. 40% van de geteste airfryers kost maximaal €100. Je moet dan wel genoegen nemen met minder lekkere friet. Maar er zijn een paar goedkope airfryers die ook goede friet bakken.
Friteuses zijn een stuk goedkoper. Voor ongeveer €35 kun je een goede friteuse kopen.
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Airfryers onder de €100
Een airfryer is eigenlijk een mini-oven. Maar door de kleinere inhoud is hij snel warm en is voorverwarmen meestal niet nodig. Kleine porties bakt een airfryer bovendien sneller klaar. Dat zijn de voordelen. Maar hoewel de meeste energiezuinige airfryers minder gebruiken dan de gemiddelde oven, zijn het alsnog energieslurpers. Er zijn daardoor maar weinig airfryers met een goed oordeel voor energiegebruik.
Hoe groter de airfryer, hoe meer stroom hij verbruikt. Daarom is het slim om een airfryer te kopen die past bij het aantal porties dat je meestal maakt. Als je bewust met energie wilt omgaan, bak je alles wat in de airfryer past daarin. Voor grotere porties gebruik je de oven.
Wat betreft duurzaamheid is het aanschaffen van een extra apparaat niet per se een goede keuze. De mogelijke energiebesparing doordat je zuiniger bakt, weegt pas bij veelvuldig gebruik op tegen de milieu-impact van het produceren van een airfryer.
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Energiezuinige airfryers (alleen voor leden)
Als de airfryer geen vaste plek op je aanrecht krijgt, is het goed om het gewicht te checken. De apparaten waar meer friet in past, zijn over het algemeen zwaarder. En met een model van meer dan 8 kilo is het flink tillen. Lichtgewicht airfryers wegen rond de 5 kilo.
De snoeren zijn standaard niet al te lang. De snoerlengte varieert van 75 cm tot ruim 120 cm. Je moet 'm dus op het aanrecht in de buurt van een stopcontact zetten. Dit zijn airfryers met een lang snoer.
De bediening gaat met tiptoetsen of een draaiknop. Sommige modellen zijn in beide varianten te koop. Bij airfryers met een scherm zie je makkelijk de ingestelde temperatuur en de overgebleven baktijd.
Een enkel model kun je ook bedienen met een app. Via de Philips NutriU-app kun je bijvoorbeeld een recept uit de app naar de airfryer sturen. Je hoeft alleen de ingrediënten in de airfryer te doen. De app regelt de instellingen en laat je via je smartphone weten wanneer het eten klaar is.
Veelzijdig: je kunt er niet alleen snacks in bereiden. Maar ook gezonder eten zoals groenten, vis, vlees en afbakbroodjes.
Handig voor dagelijks gebruik: ideaal om snel restjes op te warmen of een snelle maaltijd te maken.
Weinig schoonmaakwerk: geen gedoe met olie. Veel onderdelen kunnen ook in de vaatwasser.
Frisser in huis: nauwelijks frituurlucht of vettige dampen.
Veilig en gebruiksvriendelijk: geen spetterende olie, snel op temperatuur en makkelijk in gebruik.
Panelonderzoek laat zien: de airfryer wordt 10 keer zo vaak gebruikt als de friteuse. We gebruiken 'm graag voor friet, kroket, frikandel, bitterballen, loempia, aardappelsnacks, afbakbroodjes en kipdrumsticks.
Krokante snacks: voor écht krokante friet en snacks zoals loempia’s is olie nog altijd het lekkerst.
Efficiënt bij grotere hoeveelheden: ideaal voor feestjes of wanneer je snel veel snacks wil bakken.
Beter voor beslagsnacks: sommige producten zoals oliebollen, churros of bara's lukken het best in olie.
Budgetvriendelijk: friteuses zijn vaak goedkoper in aanschaf dan airfryers.
Panelonderzoek laat zien: we gebruiken de frituurpan het vaakst voor friet, kroket en frikandel. Voor krokante snacks en lekkere oliebollen halen we deze klassieker graag weer uit de kast.
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Test frituurpannen