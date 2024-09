In een airfryer met een dubbele lade kun je 2 verschillende gerechten tegelijkertijd maken. Welke dubbele airfryer is de beste?

Dubbele airfryers getest

In onze test airfryers onderzoeken we verschillende modellen met 2 lades. Met zo’n airfryer bak je tegelijk verschillende gerechten. Vaak kan dit op aparte temperaturen. Handig als je een groot gezin hebt. Of als je graag meerdere gerechten tegelijk klaarmaakt.

In onze tests kijken we in elk geval naar de bakresultaten. Ook kijken we naar de gebruiksvriendelijkheid en hoe energiezuinig de airfryers zijn. Zo ontdek je snel welke airfryer de beste frietjes, quiche en cake bakt. We beoordelen ook de kwaliteit van de bouw en of de airfryer makkelijk schoon te maken is. Dan kun je lang met je airfryer doen.

Dubbele airfryer kopen

Wil je een dubbele airfryer kopen? Dan is het handig als de lades ruim genoeg zijn voor de gerechten die je wilt bereiden. Bedenk dus voor hoeveel personen je meestal bakt. Er zijn airfryers met 2 even grote lades en airfryers met een grotere en een kleinere lade.

Kijk ook naar de instelmogelijkheden: kun je beide lades apart instellen? Sommige airfryers hebben ook slimme functies, zoals automatische programma’s. Of synchronisatie, waardoor je gerechten tegelijkertijd klaar zijn. Een energiezuinige airfryer bespaart kosten, en is ook beter voor het milieu. Kijk dus naar het energieverbruik. Wil je airfryer verplaatsen, let dan ook op het gewicht.

Dubbele airfryers vergelijken

Met onze vergelijker zet je eenvoudig dubbele airfryers naast elkaar. Zo zie je snel welke airfryer met 2 lades het beste past bij jouw wensen. Je kunt bijvoorbeeld modellen vergelijken op bakcapaciteit, energiegebruik en extra functies. Of op het gewicht en de testresultaten.

De testresultaten zie je als je bent ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. Door te vergelijken kies je een dubbele airfryer die past bij jouw keuken en kookstijl. Onze testresultaten helpen je een goede keuze te maken.