icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Princess182068 Double Basket Airfryer

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Ja
  • Afmetingen (hxbxd):  31x39x40 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

Laagste prijzen

  •  
  •  
Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Bakresultaat
Baksnelheid
Gebruiksgemak
Energiegebruik
Degelijkheid
Geluid

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Airfryers_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2400 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 9 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1200 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 31 x 39 x 40 cm (hoogte x breedte x diepte). Met een gewicht van 7,3 kg is hij flink zwaarder dan gemiddeld. Het snoer is langer dan gemiddeld (103 cm). Er zit ook een receptenboek bij. Let op: dit model is er in verschillende uitvoeringen, namelijk 1700W en 2400W. Dit product is de versie van 2400W. Er zijn ook testresultaten van de variant van 1700W.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
31x39x40 cm
Maximale portie diepvriesfriet
Gemeten in ons testlab. Word lid.

Prijzen