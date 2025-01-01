Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2400 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 9 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1200 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 31 x 39 x 40 cm (hoogte x breedte x diepte). Met een gewicht van 7,3 kg is hij flink zwaarder dan gemiddeld. Het snoer is langer dan gemiddeld (103 cm). Er zit ook een receptenboek bij. Let op: dit model is er in verschillende uitvoeringen, namelijk 1700W en 2400W. Dit product is de versie van 2400W. Er zijn ook testresultaten van de variant van 1700W.