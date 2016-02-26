Voor het beste bakresultaat gebruik je ovenfriet. Die wordt lekkerder in de airfryer dan gewone diepvriesfriet voor friteuses. Ovenfriet heeft namelijk een speciaal vetlaagje dat werkt als een minifrituurpan om de friet. Zo wordt de buitenkant extra krokant. Let op: er zit zout en soms ook suiker in dit laagje.

Twijfel je tussen ovenfriet of airfryerfriet van hetzelfde merk? Daartussen zit voor jou als consument meestal geen merkbaar verschil, behalve de prijs. Vaak is de ovenfriet goedkoper, maar niet altijd.

Is de lijst van ingrediënten hetzelfde? En de getallen bij de voedingswaarde ook? Dan is de friet in beide zakken waarschijnlijk gewoon hetzelfde. Soms zit in de airfryerfriet meer zout. Je kunt dan beter de ovenfriet kiezen. Minder zout is gezonder.