In een airfryer kun je veel meer klaarmaken dan frietjes. Bekijk onze airfryer tips en trucs en lees alles over lekkere snacks, accessoires en gezond en veilig bakken.
Voor het beste bakresultaat gebruik je ovenfriet. Die wordt lekkerder in de airfryer dan gewone diepvriesfriet voor friteuses. Ovenfriet heeft namelijk een speciaal vetlaagje dat werkt als een minifrituurpan om de friet. Zo wordt de buitenkant extra krokant. Let op: er zit zout en soms ook suiker in dit laagje.
Twijfel je tussen ovenfriet of airfryerfriet van hetzelfde merk? Daartussen zit voor jou als consument meestal geen merkbaar verschil, behalve de prijs. Vaak is de ovenfriet goedkoper, maar niet altijd.
Is de lijst van ingrediënten hetzelfde? En de getallen bij de voedingswaarde ook? Dan is de friet in beide zakken waarschijnlijk gewoon hetzelfde. Soms zit in de airfryerfriet meer zout. Je kunt dan beter de ovenfriet kiezen. Minder zout is gezonder.
Is jouw airfryerfriet niet knapperig? Met deze tips maak je knapperige friet in de airfryer:
Bekijk en vergelijk:
Airfryers die de lekkerste friet bakken (alleen voor leden)
Bekijk en vergelijk:
Airfryers die lekkere friet en snacks bakken (alleen voor leden)
De kroket is 1 van de populairste snacks en we bereiden hem steeds vaker in de airfryer. De vraag is dan: welke kroket houdt zich staande zonder friteuse? We testten 9 rundvleeskroketten en 5 vegetarische varianten.
Bekijk en vergelijk:
Test kroketten (voor leden)
In een airfryer kun je ook uitstekend groenten grillen. Doordat het vocht wegdruipt, krijg je een mooi bakresultaat. Met onderstaand basisrecept kun je alle kanten op.
Een airfryer die groot genoeg is voor friet voor je gezin, is voor eenpansgerechten al gauw te klein. We raden dan een wat grotere airfryer aan. En wil je meerdere onderdelen van je avondmaaltijd in de airfryer bereiden? Kijk dan naar dubbele airfryers.
Bekijk en vergelijk:
Airfryers voor 4 porties of meer
Dubbele airfryers
Met de juiste accessoires, zoals als een bakblik of grillpan, doe je veel meer met je airfryer dan alleen snacks en friet bakken. Bijvoorbeeld:
Van sommige airfryers zijn meerdere productvarianten te koop, met elk andere extra's. Losse accessoires kopen kan ook.
Lees meer over:
Extra accessoires
Bakken in een airfryer is veiliger dan frituren in een friteuse. Je gebruikt in een airfryer namelijk geen vet of olie. Hete olie kan brandwonden en keukenbrandjes veroorzaken. Maar ook aan hete lucht kun je je flink branden.
Houd rond de airfryer voldoende ruimte vrij. Zeker aan de achterkant bij het ventilatierooster. De lucht die bij het bakken uit het rooster komt is gloeiend heet. Iets wat te dichtbij staat, kan smelten of verbranden.
Pas daarnaast op met losse lichtgewicht dingen in de airfryer zoals bakpapier, wraps of taco's. Deze kunnen door de rondgaande lucht tegen het verwarmingselement vliegen. Dat kan rook en brand veroorzaken. Als je bakpapier gebruikt, zorg dan dat het goed vastligt met voldoende gewicht erop.
Ook friet uit de airfryer kan schadelijke stoffen bevatten. Te lang gebakken snacks kunnen te veel van de ongezonde stof acrylamide bevatten. Acrylamide is kankerverwekkend en ontstaat bij verhitting van zetmeelrijke producten zoals aardappelen, graanproducten en deegwaren. Dus ook bij gepaneerde producten zoals kroketten en bitterballen. En alle snacks 'in een jasje' zoals loempia's en vlammetjes. Bak snacks daarom niet te bruin.
Lees meer over:
Gezonder bakken en frituren
Als je een airfryer na gebruik goed schoonmaakt, vermindert dat de baklucht bij de volgende keer bakken. Tijdens het bakken druipt vet uit de snacks en friet. Dat verzamelt zich op de bodem van de airfryer. En ook op het verwarmingselement en de ruimte daarachter. Verhit je daarna de airfryer opnieuw, dan geeft dat een baklucht af. Het beste is daarom om na elk gebruik je airfryer schoon te maken.
Bekijk en vergelijk:
Airfryers die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)
Een airfryer kun je schoonmaken met een spons of een zacht doekje met wat handafwasmiddel. De belangrijkste tip: laat aangekoekt vuil eerst 10 tot 30 minuten weken in een warm sopje met handafwasmiddel. Verwijder na het schoonspoelen de resten van het schoonmaakmiddel met lauwwarm water. Laat daarna de airfryer goed drogen voordat je 'm weer gebruikt.
Lees onze uitgebreide tips:
Schoonmaken van een airfryer