Als zetmeelrijke producten bruin worden, ontstaat de stof acrylamide. Deze stof is kankerverwekkend bij dieren en dus waarschijnlijk ook bij mensen.

Frietjes, chips en snacks zoals bitterballen, kaassouffles en loempia’s zijn producten waar acrylamide in kan zitten. Hoe hoog het acrylamidegehalte bij frietjes is, hangt af van verschillende factoren. Bepaalde aardappelrassen zijn hier gevoeliger voor. Maar ook de oogsttijd en de leeftijd van de aardappel spelen een rol.

Voor diepvriesfrietjes worden aardappelen gekozen met de meest gunstige eigenschappen. Het is daarom beter om diepvriesfrietjes te gebruiken in plaats van verse aardappelen. Gezondheidsorganisaties raden aan om te bakken in olie die niet heter is dan 175 graden. En zorg dat je frietjes niet bruiner worden dan goudgeel.

Airfryer

Bak je zelfgemaakte frietjes of aardappeltjes in de airfryer? Blancheer ze dan enkele minuten in kokend water voor ze de airfryer in gaan. Wel goed laten drogen. De rauwe, gesneden patatjes of aardappeltjes 2 uur onderdompelen in koud water zou ook helpen.

Wil je meer informatie over acrylamide en de risico’s hiervan? Lees het officiele advies van de Europeese gezondheidsorganisatie EFSA. Dit is een Engelstalig rapport.