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Gebruikstips voor je airfryer

In een airfryer kun je veel meer klaarmaken dan frietjes. Bekijk onze airfryer tips en trucs en lees alles over lekkere snacks, accessoires en gezond en veilig bakken.

Snel naar:

  1. Ovenfriet of airfryerfriet
  2. Knapperige friet
  3. Krokante snacks
  4. De beste kroket uit de airfryer
  5. Gegrilde groenten
  6. Extra accessoires
  7. Veilig bakken en frituren
  8. Gezonder bakken en frituren
  9. Airfryer schoonmaken

1

Ovenfriet of airfryerfriet

Voor het beste bakresultaat gebruik je ovenfriet. Die wordt lekkerder in de airfryer dan gewone diepvriesfriet voor friteuses. Ovenfriet heeft namelijk een speciaal vetlaagje dat werkt als een minifrituurpan om de friet. Zo wordt de buitenkant extra krokant. Let op: er zit zout en soms ook suiker in dit laagje.

Twijfel je tussen ovenfriet of airfryerfriet van hetzelfde merk? Daartussen zit voor jou als consument meestal geen merkbaar verschil, behalve de prijs. Vaak is de ovenfriet goedkoper, maar niet altijd.

Is de lijst van ingrediënten hetzelfde? En de getallen bij de voedingswaarde ook? Dan is de friet in beide zakken waarschijnlijk gewoon hetzelfde. Soms zit in de airfryerfriet meer zout. Je kunt dan beter de ovenfriet kiezen. Minder zout is gezonder.

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2

Knapperige friet

Is jouw airfryerfriet niet knapperig? Met deze tips maak je knapperige friet in de airfryer:

  • Gebruik Franse friet. Deze friet is dunner. Daardoor wordt deze knapperiger dan gewone friet. Ook andere friet met meer buitenkant dan binnenkant wordt lekker knapperig, zoals kreukelfriet.
  • Bak een kleinere hoeveelheid. Het bakresultaat is dan beter doordat de hete lucht makkelijker door alle friet heen gaat.
  • Schud de frietjes regelmatig om. Door te husselen komen de onderste frietjes boven en andersom. Daardoor bakt de friet gelijkmatiger. Ook heeft het vocht dat uit de friet vrijkomt bij omschudden de kans om te ontsnappen uit de airfryer. Zo wordt je friet droger en daardoor knapperiger.
  • Kook zelf gesneden friet voor. Zelf gesneden friet van (zoete) aardappelen kunnen ook in de airfryer. Kook die eerst kort voor, tot bijna gaar. Laat de frietjes daarna goed afkoelen en drogen. Meng wat olie door de friet en bak ze dan af.

Bekijk en vergelijk:
Airfryers die de lekkerste friet bakken (alleen voor leden)

3

Krokante snacks

  • Kies de ovenvariant bij 'snacks in een jasje' zoals kroketten en loempia's. Die komen vaak beter uit de airfryer dan de gewone versie. Steeds meer snackfabrikanten maken een ovenvariant van hun snacks. Zelfs Aldi en Lidl bieden ovensnacks van hun huismerk aan. Je bent al lang niet meer aangewezen op (dure) A-merken.
  • Koop de normale versie voor 'kale' snacks zoals frikandellen en gehaktballen. De gewone 'frituurversie' wordt prima in de airfryer.
  • Leg snacks op een rekje voor ze de airfryer in gaan. Dat geldt vooral voor snacks die kunnen lekken. Zo liggen ze niet in het lekvocht.
  • Maak de porties niet te groot en schud regelmatig om.
  • Ontbreken instructies voor bereiding in de airfryer? Bekijk dan de instructies voor bereiding in de oven. Haal 20°C van de aanbevolen temperatuur af en kies een 20% kortere baktijd. Een ovensnack die 10 minuten op 200°C in de oven moet, is in de airfryer vaak al goed na 8 minuten op 180°C. Precieze baktijden verschillen per airfryer. 

Bekijk en vergelijk:
Airfryers die lekkere friet en snacks bakken (alleen voor leden)

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4

De beste kroket uit de airfryer

De kroket is 1 van de populairste snacks en we bereiden hem steeds vaker in de airfryer. De vraag is dan: welke kroket houdt zich staande zonder friteuse? We testten 9 rundvleeskroketten en 5 vegetarische varianten.

Wat opvalt in de test kroketten:

  • A-merken zijn lang niet altijd de beste keuze. Sterker nog, huismerken gaan er met de winst vandoor. Want de top 3 rundvleeskroketten zijn allemaal huismerken. Ze zijn vaak lekkerder én goedkoper.
  • Het smaakpanel vond de vegetarische kroketten net zo lekker als die van rundvlees. In een blinde smaaktest waren de vegetarische varianten bijna niet te onderscheiden van de vleesvariant. Veel proevers merkten niet dat er geen rundvlees in zat. 
  • Bij de merken met zowel een rundvlees- als een vega-kroket zit er in de vega-variant iets meer ongezond verzadigd vet. Op 1 uitzondering na. In vega-kroketten zitten vaak wel iets meer vezels én minder calorieën.

Bekijk en vergelijk:
Test kroketten (voor leden)

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5

Gegrilde groenten

In een airfryer kun je ook uitstekend groenten grillen. Doordat het vocht wegdruipt, krijg je een mooi bakresultaat. Met onderstaand basisrecept kun je alle kanten op.

  1. Snijd groenten in grote stukken en doe deze in een kom. Bijvoorbeeld champignons, ui, courgette, aubergine, paprika, asperges, maiskolven en zelfs bloemkool en kort voorgekookte spruitjes. Bladgroente is niet geschikt.
  2. Maak een oliemengsel met 1 à 2 eetlepels olie. Kies olie die geschikt is voor 'warm gebruik' of voor 'warme toepassingen'. Voeg naar smaak peper, zout, knoflook en gedroogde kruiden toe. Meng de kruiden goed met de olie, zodat er geen losse kruiden door de airfryer vliegen. Meng dan de olie door de groenten.
  3. Verwarm de airfryer voor op 180°C en bak de groenten 7-15 minuten. Schud elke 5 à 7 minuten. Zachte groenten hebben een kortere baktijd dan harde groenten. Kleinere stukken zijn eerder klaar dan grote stukken. En een airfryer bakt vaak sneller dan je denkt. Check dus regelmatig of de groenten al klaar zijn.

Een airfryer die groot genoeg is voor friet voor je gezin, is voor eenpansgerechten al gauw te klein. We raden dan een wat grotere airfryer aan. En wil je meerdere onderdelen van je avondmaaltijd in de airfryer bereiden? Kijk dan naar dubbele airfryers.

Bekijk en vergelijk:
Airfryers voor 4 porties of meer
Dubbele airfryers

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6

Extra accessoires

Met de juiste accessoires, zoals als een bakblik of grillpan, doe je veel meer met je airfryer dan alleen snacks en friet bakken. Bijvoorbeeld:

  • Vlees, vis en kip grillen, inclusief kruiden of marinade
  • Ovenschotels afbakken zoals lasagne
  • Kaas gratineren
  • Een paneerlaagje krokant bakken
  • Aardappelen en groenten grillen (eventueel eerst voorgaren)
  • Broodjes afbakken en ‘oppiepen’
  • Taarten, cakes en muffins bakken
  • Noten roosteren
  • Kruiden en vruchten drogen

Van sommige airfryers zijn meerdere productvarianten te koop, met elk andere extra's. Losse accessoires kopen kan ook. 

Lees meer over: 
Extra accessoires

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7

Veilig bakken en frituren

Bakken in een airfryer is veiliger dan frituren in een friteuse. Je gebruikt in een airfryer namelijk geen vet of olie. Hete olie kan brandwonden en keukenbrandjes veroorzaken. Maar ook aan hete lucht kun je je flink branden. 

Houd rond de airfryer voldoende ruimte vrij. Zeker aan de achterkant bij het ventilatierooster. De lucht die bij het bakken uit het rooster komt is gloeiend heet. Iets wat te dichtbij staat, kan smelten of verbranden.

Pas daarnaast op met losse lichtgewicht dingen in de airfryer zoals bakpapier, wraps of taco's. Deze kunnen door de rondgaande lucht tegen het verwarmingselement vliegen. Dat kan rook en brand veroorzaken. Als je bakpapier gebruikt, zorg dan dat het goed vastligt met voldoende gewicht erop.

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8

Gezonder bakken en frituren

Ook friet uit de airfryer kan schadelijke stoffen bevatten. Te lang gebakken snacks kunnen te veel van de ongezonde stof acrylamide bevatten. Acrylamide is kankerverwekkend en ontstaat bij verhitting van zetmeelrijke producten zoals aardappelen, graanproducten en deegwaren. Dus ook bij gepaneerde producten zoals kroketten en bitterballen. En alle snacks 'in een jasje' zoals loempia's en vlammetjes. Bak snacks daarom niet te bruin. 

Lees meer over:
Gezonder bakken en frituren

Acrylamide frites

9

Airfryer schoonmaken

Voorkom baklucht

Als je een airfryer na gebruik goed schoonmaakt, vermindert dat de baklucht bij de volgende keer bakken. Tijdens het bakken druipt vet uit de snacks en friet. Dat verzamelt zich op de bodem van de airfryer. En ook op het verwarmingselement en de ruimte daarachter. Verhit je daarna de airfryer opnieuw, dan geeft dat een baklucht af. Het beste is daarom om na elk gebruik je airfryer schoon te maken. 

Bekijk en vergelijk: 
Airfryers die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)

Schoonmaaktips

Een airfryer kun je schoonmaken met een spons of een zacht doekje met wat handafwasmiddel. De belangrijkste tip: laat aangekoekt vuil eerst 10 tot 30 minuten weken in een warm sopje met handafwasmiddel. Verwijder na het schoonspoelen de resten van het schoonmaakmiddel met lauwwarm water. Laat daarna de airfryer goed drogen voordat je 'm weer gebruikt.

Lees onze uitgebreide tips: 
Schoonmaken van een airfryer

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