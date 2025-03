Accessoires

Met de juiste accessoires, zoals als een bakblik of grillpan, doe je veel meer met je airfryer dan alleen snacks en friet bakken. Bijvoorbeeld:

Vlees, vis en kip grillen, inclusief kruiden of marinade

Ovenschotels afbakken zoals lasagne

Kaas gratineren

Een paneerlaagje krokant bakken

Aardappelen en groenten grillen (eventueel eerst voorgaren)

Broodjes afbakken en ‘oppiepen’

Taarten, cakes en muffins bakken

Noten roosteren

Kruiden en vruchten drogen

Airfryer inclusief accessoires

Ben je van plan om je airfryer voor meer te gebruiken dan friet bakken? Dan is het de moeite waard om te kijken naar accessoires. Van sommige airfryers zijn meerdere productvarianten te koop, met elk andere extra's. Zoek je een bepaalde accessoire, dan loont het de moeite hierop te letten. Want los zijn de accessoires soms behoorlijk prijzig.

Philips verkoopt airfryers in verschillende varianten, met elk andere accessoires. De ene variant is dan bijvoorbeeld met een bakblik en de ander met een grillplaat. De meerprijs van zo'n model is lager dan de prijs van een losse accessoire. Philips verkoopt helaas geen modellen inclusief álle veelgebruikte accessoires.

Accessoires los kopen

Zoek voor aankoop uit hoeveel losse accessoires kosten. Bij sommige fabrikanten kosten een grillpan en bakblik nog geen tientje per stuk, zoals bij Princess. Koop je hetzelfde voor een Philips airfryer, dan betaal je al snel €30 tot ruim €50. En accessoires van het ene model airfryer passen lang niet altijd in een ander model. Koop je een nieuwe airfryer, dan moet je dus ook de accessoires vernieuwen.

Goedkope accessoires

Op internet staan veel tips om minder voor de airfryer-accessoires uit te geven. Bijvoorbeeld met goedkopere alternatieven voor de merkproducten. Google hiervoor op de merknaam van je airfryer en 'tips' of 'accessoires'.

Ovenspullen in de airfryer

Handig om te weten is dat alle spullen die in de oven kunnen, ook in de airfryer mogen. Bakvormen van glas, metaal, siliconen of keramiek kunnen er allemaal in. Zelfs papieren cakevormpjes zijn geschikt. Zolang het maar ovenvast is en in de airfryer past.

Let op met bakpapier in de airfryer

Bakpapier kan door de bewegende lucht 'rondvliegen' in de airfryer. Als het niet goed vastzit, kan het tegen het verwarmingselement aan waaien en in brand vliegen. Voor je het weet staat je hele huis in brand. Dus gebruik je bakpapier? Zorg dan dat het goed vastligt en niet kan 'wegwaaien'.