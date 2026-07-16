Philips heeft een enorm aanbod aan airfryers. Dat maakt het lastig de juiste nieuwe airfryer voor jou te kiezen. Wij helpen je erbij.

Philips-airfryer kopen

De Philips-airfryer is de bekendste airfryer. De meeste Philips-modellen bedien je met aanraaktoetsen. Op het scherm zie je de temperatuur en de tijd. Een paar modellen hebben een draaiknop.

Er zijn steeds meer Philips-airfryers met een kijkvenster. En er zijn ook dubbele airfryers van Philips. Er is zelfs een Philips-airfryer met stoomfunctie.

Er eentje kiezen uit dat enorme aanbod aan heteluchtfriteuses van Philips kan overweldigend zijn. De vormen wijken niet veel van elkaar af. Er zit wel verschil in de testresultaten. Eerst waren de Philips-airfryers te koop in de maten L, XL en XXL. Groot genoeg voor 3,5 en ruim 5 porties. Met de nieuwe serie van airfryers stapt Philips weer af van deze benamingen. De inhoudsaanduidingen zijn nu in liters. Hoe groter de airfryer, hoe meer je in 1 keer kunt bakken. Je kunt soms ook nog uit verschillende kleuren kiezen.

Andere verschillen tussen Philips airfryer-modellen die erg op elkaar lijken zijn de meegeleverde accessoires. Zo heeft het ene Philips-airfryer model er een grillplaat bij en de ander een bakvorm. Dit zijn dus zaken waar je op kunt letten als je een nieuwe heteluchtfriteuse van Philips gaat kopen.

Philips-airfryers getest

In onze test zit een flink aantal airfryers van Philips. We testen airfryers van de 1000-serie, 2000-serie, 3000-serie, 5000-serie en 7000-serie. En ook wat Premium-modellen en modellen uit de Essential-series.

Net als alle andere heteluchtfriteuses beoordelen we ze onder andere op hoe goed en snel ze friet en andere lekkernijen klaarmaken. En ook met hoeveel gemak dat gaat en hoeveel energie ze erbij verbruiken.

Philips-airfryers vergelijken

Wil je weten welke airfryer van Philips naast friet ook goede cake of quiche kan bakken? Vergelijk dan de testresultaten met elkaar.

In de vergelijker laten we precies zien wat de verschillen zijn tussen de modellen. Ook tussen modellen die op het eerste gezicht enorm op elkaar lijken. Bij de verkoopinformatie onder de specificaties lees je bijvoorbeeld welke extra's er meegeleverd zijn. Vergelijk ook dit met elkaar om zo de Philips-airfryer te vinden die het best bij jou past.