PhilipsGestapelde 2-mands 4000-Serie NA460/00

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 8 porties van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1000 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 40 x 24 x 47 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij hoog voor een airfryer. Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 9,1 kg. Het snoer is van gemiddelde lengte (100 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door vensters in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje.