Princess-airfryer kopen

Een Princess-airfryer is er in verschillende vormen en maten. Voor grote gezinnen kies je bijvoorbeeld een Princess XXL-airfryer.

Je kunt bij Princess kiezen voor een gewone airfryer zoals we die nu kennen: een compact apparaat met een lade om de lekkernijen in te bakken. Maar je kunt ook kiezen voor een heteluchtfriteuse als oventje (een Aerofryer Oven), of een met 2 lades (Double Basket). Een Princess Smart Aerofryer kun je bedienen met een app.

Er is dus genoeg te kiezen. Maar let op: de testoordelen lopen uiteen. En ook is van sommige modellen het energiegebruik erg hoog. Dus kies niet zomaar voor de eerste de beste aanbieding.

Princess-airfryers getest

We hebben veel verschillende airfryers van Princess getest. We beoordelen alle airfryers op de bakprestaties, het energiegebruik en meer. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je de testresultaten. Zo zie je precies welke airfryer van Princess het zuinigst is en met welke je de beste lekkernijen klaarmaakt. En welke het handigst is in gebruik.

Princess-airfryers vergelijken

Je vindt de beste Princess-heteluchtfriteuse voor jou door ze te vergelijken. Vergelijk ze op de testresultaten en op specificaties. Bijvoorbeeld op de afmetingen, het gewicht en de meegeleverde extra's, zoals een boekje met recepten.

Zoek je een Princess aifryer die wat goedkoper is, filter of sorteer dan op prijs. Heb je je nieuwe Princess heteluchtfriteuse gevonden? Je kunt hem via de vergelijker direct bestellen bij een webwinkel.