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Princess-airfryers

Laatste update van de test: 16 juli 2026|

Op zoek naar een nieuwe Princess-airfryer? Wij helpen je er een vinden die aan jouw wensen voldoet.

Keuzehulp

  • Princess 182476 SlimFry Airfryer 8L
    Princess182476 SlimFry Airfryer 8L
    Dubbele airfryer: Nee|30x27x47 cm
  • Princess 182254 Digitale Airfryer 8L
    Princess182254 Digitale Airfryer 8L
    Dubbele airfryer: Nee|30x33x40 cm
  • Princess 182244 Digitale Airfryer 6L
    Princess182244 Digitale Airfryer 6L
    Dubbele airfryer: Nee|28x31x38 cm
  • Princess 182074 Double Basket Airfryer
    Princess182074 Double Basket Airfryer
    Dubbele airfryer: Ja|31x39x40 cm
  • Princess 182068 Double Basket Airfryer
    Princess182068 Double Basket Airfryer
    Dubbele airfryer: Ja|31x39x40 cm
  • Princess 182033 Digitale Aerofryer Deluxe
    Princess182033 Digitale Aerofryer Deluxe
    Dubbele airfryer: Nee|34x28x37 cm
  • Princess 182060 Digital Aerofryer Deluxe XXL
    Princess182060 Digital Aerofryer Deluxe XXL
    Dubbele airfryer: Nee|33x32x38 cm
  • Princess 182080 Steam Aerofryer
    Princess182080 Steam Aerofryer
    Dubbele airfryer: Nee|40x33x41 cm
  • Princess 182025 Digital Aerofryer XXL
    Princess182025 Digital Aerofryer XXL
    Dubbele airfryer: Nee|34x28x35 cm
  • Princess 182065 Aerofryer Oven
    Princess182065 Aerofryer Oven
    Dubbele airfryer: Nee|38x34x32 cm

Princess-airfryer kopen

Een Princess-airfryer is er in verschillende vormen en maten. De airfryers van Princess bieden voor elk wat wils. De meeste modellen zijn met een mandje. Er zijn ook modellen die meer op mini-oven lijken. Er zijn ook dubbele airfryers van Princess. Daarmee kun je verschillende gerechten tegelijk klaarmaken of juist meer van hetzelfde. Voor grote gezinnen kies je bijvoorbeeld een Princess airfryer xxl. Alle Princess-airfryers zijn in zwart en/of rvs. De prijzen zijn gemiddeld.

Je kunt bij Princess kiezen voor een gewone airfryer zoals we die nu kennen. Een compact apparaat met een lade om de lekkernijen in te bakken. Maar je kunt ook kiezen voor een heteluchtfriteuse als oventje (een Aerofryer Oven), of een met 2 lades (Double Basket). Een Princess Smart Aerofryer kun je bedienen met een app.

Er is dus genoeg te kiezen. Maar let op: de testoordelen lopen uiteen. En ook is van sommige modellen het energiegebruik erg hoog. Dus kies niet zomaar voor de eerste de beste aanbieding.

Princess-airfryers getest

We hebben veel verschillende airfryers van Princess getest. We beoordelen alle airfryers op de bakprestaties, het energiegebruik en meer. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je de testresultaten. Zo zie je precies welke airfryer van Princess het zuinigst is. Met welke je de beste lekkernijen klaarmaakt. En welke het handigst is in gebruik.

Princess-airfryers vergelijken

Je vindt de beste Princess-heteluchtfriteuse voor jou door ze te vergelijken. Vergelijk ze op de testresultaten en op specificaties. Bijvoorbeeld op de afmetingen, het gewicht en de meegeleverde extra's, zoals een boekje met recepten. 

Zoek je een Princess airfryer die wat goedkoper is, filter of sorteer dan op prijs. Heb je je nieuwe Princess heteluchtfriteuse gevonden? Je kunt hem via de vergelijker direct bestellen bij een webwinkel.

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