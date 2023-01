Blokker-airfryers getest

Blokker verkoopt heel veel soorten en merken airfryers waarmee je kunt frituren zonder olie. Ze hebben ook wat airfryers van hun eigen merk. Je vindt er een aantal in onze Vergelijker. We hebben ze net als alle andere airfryers aan onze strenge test onderworpen.

Met de airfryers maken we frites en andere snacks, quiche en cake. We beoordelen deze lekkernijen op hoe goed ze klaargemaakt zijn. Ook beoordelen we de snelheid, het energiegebruik en gebruiksgemak van de heteluchtfriteuses. Zo laten we je weten hoe goed de airfryers van Blokker het doen.

Blokker-airfryer kopen

Blokker heeft verscheidene airfryers in de aanbieding. Je kunt kiezen voor een model met 2 lades om tegelijkertijd verschillende snacks te bakken. Ook kun je kiezen uit verschillende groottes. Blokker heeft L, XL en XXL airfryers. Zo is er voor elke gezinssituatie wat wils.

Heb je een airfryer van Blokker in de aanbieding gezien? Bekijk dan bij ons eerst de testresultaten voordat je hem gaat kopen. Wellicht is er een andere heteluchtfriteuse die beter is, voor dezelfde prijs. Je bekijkt en vergelijkt de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap.

Blokker-airfryers vergelijken

In onze Vergelijker kun je de airfryers van Blokker met elkaar vergelijken. Dit doe je op specificaties, zoals de afmetingen, het gewicht en eventuele extra's. Of op de testresultaten. Zo zie je welke heteluchtfriteuse van Blokker het best bij jou past.

Ben je op zoek naar een ander merk airfryer dat bij Blokker verkocht wordt? Vink dan dat merk aan bij de filters.