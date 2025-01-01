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InventumGF500HLD

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  32x32x38 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Expert review

‘Deze airfryer is groot genoeg voor 4 personen en gunstig geprijsd. Maar wordt de friet wel lekker?’

Sanne JansweijerExpert airfryers bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 4 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 32,4 x 31,5 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 6 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (100 cm). Er zitten ook een grillrek en 4 spiesen bij.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
32x32x38 cm
Maximale portie diepvriesfriet
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Prijzen