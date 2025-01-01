Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 4 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 32,4 x 31,5 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 6 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (100 cm). Er zitten ook een grillrek en 4 spiesen bij.