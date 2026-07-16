Ninja heeft niet alleen traditionele airfryers, maar ook apparaten die grillen en frituren. Wij helpen je vinden welke airfryer van Ninja het best bij je past.

Ninja-airfryer kopen

Bij Ninja (onderdeel van SharkNinja) kun je kiezen voor verschillende airfryers. Er zijn naast de standaard heteluchtfriteuses ook airfryers die daarbij ook kunnen grillen.

Ze zijn te herkennen aan de eerste 2 letters.

Ninja AF-serie

De Ninja AF serie staat voor Air Fryers. Deze serie bevat de heteluchtfriteuses met de nadruk op de airfryer-functionaliteit. De Ninja Foodi Airfryer is een heteluchtfriteuse met 2 lades. Daarin kun je 2 verschillende gerechten klaarmaken. Die worden ook wel Ninja Dual Zone genoemd

Ninja AG-serie

De Ninja AG-serie staat voor Airfryer Grill. Bij deze serie combineert Ninja een heteluchtfriteuse met een grillfunctionaliteit. Hij heeft dan ook een andere vorm. Je opent de deksel om hem te gebruiken.

Veel keuze

De airfryers van Ninja vallen op door hun aparte vorm en mogelijkheden. Ninja verkoopt naast zwarte ook witte airfryers. En er zijn verschillende dubbele airfryers van Ninja. Je kunt hierin 2 gerechten tegelijk klaarmaken, of juist meer van hetzelfde.

De Ninja Foodi FlexDrawer Air Fryer 10.4L AF500EU valt op door het bijzondere ontwerp. Dit is een airfryer met 1 grote lade. Deze lade kun je met een panverdeler opsplitsen in 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Zo kun je 2 verschillende baktemperaturen instellen.

Ook de Ninja Double Stack XL 2-Drawer Air Fryer 9.5L SL400EU is bijzonder. Deze dubbele airfryer heeft 2 lades boven elkaar. Zo kun je op een smal aanrecht toch een dubbele airfryer kwijt.

De prijzen voor Ninja-airfryers zijn hoog.

Ninja-airfryers getest

Wij hebben verschillende modellen getest. We beoordelen hoe goed een Ninja airfryer diepvriesfriet en snacks kan bakken, het gebruiksgemak, energieverbruik en meer. Zo kunnen we jou helpen de beste Ninja-airfryer te vinden.

Ninja-airfryers vergelijken

Vergelijk de airfryers van Ninja op de testresultaten. Dan zie je welke de beste friet en quiches bakt. Vergelijk ook andere eigenschappen. Bijvoorbeeld het gewicht, voor als je de airfryer vaak moet verplaatsen. Airfryers kunnen wel 8 kilo wegen.

Vergelijk ook de hoeveelheid diepvriesfriet die erin kan. Dan weet je zeker dat je voor je hele gezin of al je gasten genoeg friet kunt maken.