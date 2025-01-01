NinjaNinja Dubbele Airfryer XXL 9,5 Liter DZ400EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1800 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 7 porties van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 900 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 33 x 44 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Let op: dat is erg breed. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 9,1 kg. Het snoer is vrij kort (81 cm).