NinjaAirfryer MAX PRO 6,2 liter AF180EUWH

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op één ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1530 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 6 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 31 x 29 x 39 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Hij weegt 5,3 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (82 cm). Er zit ook een receptenboek bij.