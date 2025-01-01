NinjaCRISPi FN101EUGY

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone en een draagbaar kooksysteem bovenop glazen containers. Je kunt het systeem loshalen om ingrediënten makkelijk om te schudden of te keren. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 970 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 3 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 30 x 30 x 25 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Hij weegt 4,2 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (91 cm). De glazen kom is transparant, waardoor je het eten heel goed kunt zien tijdens het bakken. Je krijgt er een bakplaat en een receptenboek bij. Ook zit er een opzetstuk bij voor de grote container en krijg je een deksel voor de kleine en grote container.