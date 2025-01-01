icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

NinjaCRISPi FN101EUGY

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  30x30x25 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -
Bekijk alle specificaties

€ 119,99

10 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Bekijk alle 10 winkels

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Bakresultaat
Baksnelheid
Gebruiksgemak
Energiegebruik
Degelijkheid
Geluid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone en een draagbaar kooksysteem bovenop glazen containers. Je kunt het systeem loshalen om ingrediënten makkelijk om te schudden of te keren. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 970 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 3 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 30 x 30 x 25 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Hij weegt 4,2 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (91 cm). De glazen kom is transparant, waardoor je het eten heel goed kunt zien tijdens het bakken. Je krijgt er een bakplaat en een receptenboek bij. Ook zit er een opzetstuk bij voor de grote container en krijg je een deksel voor de kleine en grote container.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
30x30x25 cm
Maximale portie diepvriesfriet
Gemeten in ons testlab. Word lid.

Prijzen