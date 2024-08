NinjaDouble Stack XL 2-Drawer Air Fryer 9.5L SL400EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk maximaal 2270 gram diepvriesfriet. Dit is voldoende voor tenminste 9 porties friet van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1130 gram diepvriesfriet. Elk mandje heeft een inhoud van 4,25 liter. Het snoer is erg kort (75 cm). De afmetingen zijn 38 x 29 x 49 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 10 kg. Er zitten ook 2 maaltijdrekken bij. N.v.t.