Onafhankelijke & betrouwbare prijsinformatie

De prijsinformatie is een hulpmiddel. Je kunt naast onafhankelijke testresultaten ook actuele webwinkelprijzen met elkaar vergelijken. Geen enkele winkel heeft direct of indirect een stem in de vergelijking van webwinkelprijzen.



Ook kun je het product via onze website direct bij de webwinkel aanschaffen. Als je vanaf onze website doorklikt naar een webwinkel ontvangt de Consumentenbond een vergoeding. Per doorklik is dat gemiddeld €0,30.



Alle inkomsten die we ontvangen investeren we in betere dienstverlening voor consumenten en in het bijzonder voor onze leden. Deze inkomsten hebben nooit invloed op ons advies, standpunten en onderzoeken.

Lees meer over onze inkomsten en onafhankelijkheid.