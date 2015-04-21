Consumenten zorgen voor het grootste deel van onze inkomsten. Leden betalen hun lidmaatschapsbijdrage en verder verkopen we boeken en abonnementen op tijdschriften.
Bekijk het overzicht:
Alle lidmaatschappen en abonnementen
Als een product of dienst in een test een predicaat heeft behaald, dan kan het bedrijf een licentie kopen om het predicaat voor een beperkte tijd te gebruiken in uitingen. Ook als een bedrijf geen predicaat heeft behaald, maar wel gebruik wil maken van ons testoordeel, kunnen zij een licentie afnemen voor het vignet Testoordeel.
Lees meer over:
Inkomsten uit de licentieregeling predicaten en testoordelen
Op onze website vind je (web)winkelprijzen van producten. Deze prijzen vind je in onze vergelijkers en zie je als je bijvoorbeeld tv's vergelijkt of smartphones vergelijkt. Ook kun je het product via onze website direct bij de webwinkel kopen. Als je vanaf onze website doorklikt naar een webwinkel krijgen wij een vergoeding. Per doorklik is dat gemiddeld €0,30.
Een andere bron van inkomsten vormen de vergelijkers, collectieven en (overstap)services van de Consumentenbond. Vaak betalen bedrijven een vergoeding wanneer consumenten via deze weg een product of dienst van hen afnemen. De Consumentenbond geeft consumenten een zo volledig mogelijk overzicht van leveranciers, ook als ze geen vergoeding betalen.
Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeringsproduct.
De Consumentenbond kan bij een toekomstig overschot op de exploitatie van de Consumentenbond Claimservice, waarvan hij voor 50% eigenaar is, inkomsten ontvangen uit dividend.
Lees meer over:
Inkomsten uit massaschadeclaims
|Per verhuurde ketel
|€86
|Per verkochte ketel
|€86
Via vergelijker en Consumentenbond-app
Vergoeding per overstapper voor contracten van 1 jaar of langer.
|<2500 klanten per mnd
|€33,22
|2501-4500 p/mnd
|€34,11
|>4500 p/mnd
|€36,17
De vergoeding voor contracten korter dan 1 jaar is gemiddeld €16,50 per overstapper.
Nieuwe klanten, 1 jaar, vaste tarieven
|<15.000 klanten per collectief
|€55,58 per overstapper
|15.001 – 30.000 per collectief
|€62,64 per overstapper
|>30.000 per collectief
|€64,99 per overstapper
Nieuwe klanten, 3 jaar, vaste tarieven
|<15.000 klanten per collectief
|€60,28 per overstapper
|15.001 – 30.000 per collectief
|€67,34 per overstapper
|>30.000 per collectief
|€69,70 per overstapper
Bestaande klanten
|<15.000 klanten per collectief
|€34,99 per overstapper
|15.001 – 30.000 per collectief
|€40,28 per overstapper
|>30.000 per collectief
|€42,05 per overstapper
|Hypotheekadvies en bemiddeling voor starters en bij verhoging
|€2600
|Hypotheekadvies en bemiddeling bij verhuizen en oversluiten
|€2950
|Hypotheekadvies en bemiddeling voor zzp'ers
|€400 extra
|Hypotheekadvies en bemiddeling voor complexe situaties
|€700 extra
Veelgestelde vragen over:
Hypotheekadvies van de Consumentenbond
Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeringsproduct.
Via het platform. Wisselend per maatregelen en opdrachtwaarde. Gemiddeld €88.
|Per aanvraag
|2% - 4% van het offertebedrag
Via vergelijker (per doorklik)
|Abonnement + toestel
|€0,19
|Prepaid
|€0,13
|Sim-only
|€0,08
Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeringsproduct.
Via Keuzehulp
|Per geopende rekening bij Raisin met saldo
|€80
Via vergelijker, collectief en Consumentenbond-app
Vergoeding per overstapper
|Internet
|tussen €15,29 en €17,35
|Internet/TV
|tussen €23,53 en €25,59
|Internet/bellen
|tussen €23,53 en €25,59
|Internet/TV/bellen
|tussen €28,24 en €30,29
|Per vertragingsverklaring
|€5
|Per succesvolle claim voor niet-leden
|10% van het bedrag dat EUclaim inhoudt
|Per succesvolle claim voor leden
|6,5% van het bedrag dat EUclaim inhoudt
|Per succesvolle claim, verhaald buiten Nederland
|5% van het bedrag dat EUclaim inhoudt
Wij werken samen met EUclaim voor het afhandelen van vluchtclaims.
Voor niet-leden ontvangt EUclaim 31% + €33 van het claimbedrag als de claim succesvol is.
Voor leden ontvangt EUclaim 26% + €25 van het claimbedrag als de claim succesvol is.
Van het deel dat EUclaim inhoudt, ontvangen wij bovenstaande vergoeding.
Veelgestelde vragen over:
Vlucht Claim Service
|Per aanvraag
|2% - 4% van het offertebedrag
|Per aanvraag
|2% - 4% van het offertebedrag
Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeraar.