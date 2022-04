Inkomsten van consumenten

Consumenten zorgen voor het grootste deel van onze inkomsten. Leden betalen hun lidmaatschapsbijdrage en verder verkopen we boeken en abonnementen op tijdschriften.

Bekijk het overzicht:

Inkomsten van bedrijven

Licenties voor predicaten

Als een product of dienst in een test een predicaat heeft behaald, dan kan het bedrijf een licentie kopen om het predicaat voor een beperkte tijd te gebruiken in uitingen. Ook als een bedrijf geen predicaat heeft behaald, maar wel gebruik wil maken van ons testoordeel, kunnen zij een licentie afnemen voor het vignet Testoordeel.

Lees meer over:

Webwinkels

Op onze website vind je (web)winkelprijzen van producten. Deze prijzen vind je in onze vergelijkers en zie je als je bijvoorbeeld tv's vergelijkt of smartphones vergelijkt. Ook kun je het product via onze website direct bij de webwinkel kopen. Als je vanaf onze website doorklikt naar een webwinkel krijgen wij een vergoeding. Per doorklik is dat gemiddeld €0,30.

Vergelijkers, (overstap)services, collectieven en hypotheekadvies

Een andere bron van inkomsten vormen de vergelijkers, collectieven en (overstap)services van de Consumentenbond. In veel gevallen betalen bedrijven een vergoeding wanneer consumenten via deze weg een product of dienst van hen afnemen. Deze vergoeding is voor alle bedrijven hetzelfde en de Consumentenbond geeft consumenten altijd een volledig overzicht van leveranciers, ook als die niet zo'n vergoeding betalen.

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijker

Per geaccepteerde aanvraag €7,50

Autoleasecollectief

Per aanvraag €22,50 Per leasecontract €115

Autoverzekering Vergelijker

Netto vergoeding per geaccepteerde aanvraag:

zonder tussenpersoon (direct writers) €50 Netto vergoeding per geaccepteerde aanvraag:

met tussenpersoon (provinciaal) €35

Consumentenbond Claimservice

De Consumentenbond kan bij een toekomstig overschot op de exploitatie van de Consumentenbond Claimservice, waarvan hij voor 50% eigenaar is, inkomsten ontvangen uit dividend.

Lees meer over:

Cv-ketel collectief

Per verhuurde ketel €80 Per verkochte ketel €80

E-bike collectief

Per verkochte e-bike €60 Per leasecontract €60

Energiecollectief

Nieuwe klant 1 jaar €46 Nieuwe klant 3 jaar €50 Bestaande klant €28,50

Energievergelijker

Vergoeding per overstapper €27

Hypotheekadvies van de Consumentenbond

Hypotheekadvies en bemiddeling voor starters €1750 Hypotheekadvies en bemiddeling bij verhuizen, oversluiten en verhoging €2100 Hypotheekadvies en bemiddeling voor zzp'ers €350 extra

Veelgestelde vragen over:

Inboedel- en opstalverzekering Vergelijker

Per geaccepteerde aanvraag €17,50

Keuzehulp fietsverzekering

Per geslaagde aanvraag €15

Keuzehulp uitvaartverzekering

Per geslaagde aanvraag €100 - €145

Mobiel Abonnement Vergelijker

Abonnement + toestel €0,35 Prepaid €0,15 Sim-only €0,25

Rechtsbijstandverzekering Vergelijker

Per geaccepteerde aanvraag €18

Reisverzekering Vergelijker

Per geaccepteerde aanvraag €14

Schilderdienst

(Gestopt per 1 januari 2021)

Per geaccepteerde opdracht 4% van de offerteprijs

Tv, internet, telefoon: vergoeding per overstapper

Digitale tv €20 Internet €13 Internet + telefonie €20 Alles-in-1 €24 Internet + tv €20

Verhuisofferte Hulp

Per offerteaanvraag €10

Wij werken samen met ScanMovers.

Voordeelcoach app: vergoeding per overstapper

Energie €30,53 Autoverzekering (met tussenpersoon) €49,88 Autoverzekering (zonder tussenpersoon) €36,75 Autoverzekering die langer loopt dan 2,5 jaar maximaal €68,25 per jaar

Vlucht Claim Service

Per vertragingsverklaring €5 Per succesvolle claim 5% van het bedrag dat EUclaim inhoudt

Wij werken samen met EUclaim voor het afhandelen van vluchtclaims. EUclaim ontvangt 29% + €33 van het claimbedrag indien de claim succesvol is. Van het deel dat EUclaim inhoudt, ontvangen wij bovenstaande vergoeding.

Veelgestelde vragen over:

Zorgeloos duurzaam wonen: Huisscan

Per aanvraag 1% - 5% van het offertebedrag

Zorgvergelijker

Per aanvraag €39



