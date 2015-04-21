Inkomsten van consumenten

Consumenten zorgen voor het grootste deel van onze inkomsten. Leden betalen hun lidmaatschapsbijdrage en verder verkopen we boeken en abonnementen op tijdschriften.

Bekijk het overzicht:

Alle lidmaatschappen en abonnementen

Inkomsten van bedrijven

Licenties voor predicaten

Als een product of dienst in een test een predicaat heeft behaald, dan kan het bedrijf een licentie kopen om het predicaat voor een beperkte tijd te gebruiken in uitingen. Ook als een bedrijf geen predicaat heeft behaald, maar wel gebruik wil maken van ons testoordeel, kunnen zij een licentie afnemen voor het vignet Testoordeel.

Lees meer over:

Inkomsten uit de licentieregeling predicaten en testoordelen

Webwinkels

Op onze website vind je (web)winkelprijzen van producten. Deze prijzen vind je in onze vergelijkers en zie je als je bijvoorbeeld tv's vergelijkt of smartphones vergelijkt. Ook kun je het product via onze website direct bij de webwinkel kopen. Als je vanaf onze website doorklikt naar een webwinkel krijgen wij een vergoeding. Per doorklik is dat gemiddeld €0,30.

Vergelijkers, (overstap)services, collectieven en hypotheekadvies

Een andere bron van inkomsten vormen de vergelijkers, collectieven en (overstap)services van de Consumentenbond. Vaak betalen bedrijven een vergoeding wanneer consumenten via deze weg een product of dienst van hen afnemen. De Consumentenbond geeft consumenten een zo volledig mogelijk overzicht van leveranciers, ook als ze geen vergoeding betalen.

Autoverzekering

Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeringsproduct.

Consumentenbond Claimservice

De Consumentenbond kan bij een toekomstig overschot op de exploitatie van de Consumentenbond Claimservice, waarvan hij voor 50% eigenaar is, inkomsten ontvangen uit dividend.

Lees meer over:

Inkomsten uit massaschadeclaims

Cv-ketel Collectief

Per verhuurde ketel €86 Per verkochte ketel €86

Energie

Via vergelijker en Consumentenbond-app

Vergoeding per overstapper voor contracten van 1 jaar of langer.

<2500 klanten per mnd €33,22 2501-4500 p/mnd €34,11 >4500 p/mnd €36,17

De vergoeding voor contracten korter dan 1 jaar is gemiddeld €16,50 per overstapper.

Via Energiecollectief

Nieuwe klanten, 1 jaar, vaste tarieven

<15.000 klanten per collectief €55,58 per overstapper 15.001 – 30.000 per collectief €62,64 per overstapper >30.000 per collectief €64,99 per overstapper

Nieuwe klanten, 3 jaar, vaste tarieven

<15.000 klanten per collectief €60,28 per overstapper 15.001 – 30.000 per collectief €67,34 per overstapper >30.000 per collectief €69,70 per overstapper

Bestaande klanten

<15.000 klanten per collectief €34,99 per overstapper 15.001 – 30.000 per collectief €40,28 per overstapper >30.000 per collectief €42,05 per overstapper

Hypotheekadvies

Hypotheekadvies en bemiddeling voor starters en bij verhoging €2600 Hypotheekadvies en bemiddeling bij verhuizen en oversluiten €2950 Hypotheekadvies en bemiddeling voor zzp'ers €400 extra Hypotheekadvies en bemiddeling voor complexe situaties €700 extra

Veelgestelde vragen over:

Hypotheekadvies van de Consumentenbond

Inboedel- en opstalverzekering

Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeringsproduct.

Installateursnetwerk verduurzamen woning

Via het platform. Wisselend per maatregelen en opdrachtwaarde. Gemiddeld €88.

Isolatie Collectief

Per aanvraag 2% - 4% van het offertebedrag

Mobiel abonnement

Via vergelijker (per doorklik)

Abonnement + toestel €0,19 Prepaid €0,13 Sim-only €0,08

Reisverzekering

Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeringsproduct.

Spaarrekening

Via Keuzehulp

Per geopende rekening bij Raisin met saldo €80

Tv, internet en bellen

Via vergelijker, collectief en Consumentenbond-app

Vergoeding per overstapper

Internet tussen €15,29 en €17,35 Internet/TV tussen €23,53 en €25,59 Internet/bellen tussen €23,53 en €25,59 Internet/TV/bellen tussen €28,24 en €30,29

Vlucht Claim Service

Per vertragingsverklaring €5 Per succesvolle claim voor niet-leden 10% van het bedrag dat EUclaim inhoudt Per succesvolle claim voor leden 6,5% van het bedrag dat EUclaim inhoudt Per succesvolle claim, verhaald buiten Nederland 5% van het bedrag dat EUclaim inhoudt

Wij werken samen met EUclaim voor het afhandelen van vluchtclaims.

Voor niet-leden ontvangt EUclaim 31% + €33 van het claimbedrag als de claim succesvol is.

Voor leden ontvangt EUclaim 26% + €25 van het claimbedrag als de claim succesvol is.

Van het deel dat EUclaim inhoudt, ontvangen wij bovenstaande vergoeding.

Veelgestelde vragen over:

Vlucht Claim Service

Warmtepomp Collectief

Per aanvraag 2% - 4% van het offertebedrag

Zonnepanelen Collectief

Per aanvraag 2% - 4% van het offertebedrag

Zorgverzekering

Via vergelijker en Consumentenbond-app. Wisselend per verzekeraar.

Lees ook: