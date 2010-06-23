Jaarverslagen

Jaarverslag 2025

Ook in 2025 heeft de Consumentenbond zich volop ingezet voor consumenten en opnieuw belangrijke resultaten geboekt.

We hebben mooie resultaten behaald in het woekerpolisdossier.

De uitvoering van onze strategie 2025-2027 is voortvarend opgepakt en heeft geleid tot nieuwe initiatieven op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening en digitalisering.

Via onze onderzoeken, publicaties en optredens in de media hebben we consumenten geïnformeerd en geholpen bij het maken van betere keuzes, onder andere op het gebied van duurzaamheid.

Ook zijn belangrijke vervolgstappen gezet met de implementatie van ons nieuwe ERP-systeem (bedrijfsondersteunende software), waarmee we onze processen efficiënter en effectiever ondersteunen.

In het jaarverslag 2025 is te lezen wat we nog meer gedaan hebben.

Jaarverslag 2024

In 2024 hebben we als Consumentenbond weer een impactvolle bijdrage geleverd en mooie successen behaald.

We hebben schikkingen getroffen voor gedupeerde consumenten inzake het woekerpolisdossier.

We hebben schikkingen getroffen met supermarkten over fouten op kassabonnen. Het geld daarvan is aan 4 goede doelen ten goede gekomen.

We zijn weer volop in het nieuws geweest, onder andere met deze onderwerpen: afschaffing salderingsregeling, misleiding door Booking.com, beknibbelflatie, te duur internet, eerlijk incasseren, vliegticketwebsites en koppelverkoop bij zorgverzekeringen.

We hebben een nieuwe 3-jaars strategie opgesteld voor de periode 2025-2027.

Fase 1 van het BOS-project (bedrijfsondersteunende software) is uitgerold in de organisatie.

In het jaarverslag 2024 is te lezen wat we nog meer gedaan hebben.

Jaarverslag 2023

In 2023 hebben we als Consumentenbond weer een belangrijke rol gespeeld en veel voor elkaar gekregen.

We hebben een nieuwe merkcampagne gelanceerd die onze missie en kracht benadrukt

Na jarenlang touwtrekken met diverse verzekeraars bereikten we een overeenkomst in het woekerpolisdossier met de eerste grote marktpartij: ASR.

We hebben duizenden producten in tientallen productcategorieën getest en zijn gestart met een pilot om meer productgroepen te testen tegen lagere kosten (rapid tests).

En natuurlijk waren we weer volop in het nieuws met onder andere: prijsmisleiding door reisaanbieders, foute kassabonnen, krimpflatie, online casino’s die de wet overtreden en de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

In het jaarverslag 2023 lees je wat we allemaal nog meer gedaan hebben.

Jaarverslag 2022

Wat heeft de Consumentenbond in 2022 allemaal gedaan?

We hebben ervoor gezorgd dat mensen die hun vlucht misten door lange wachtrijen hun kosten vergoed kregen.

We hebben een nieuw predicaat gelanceerd: Groene Keuze. Zo zie je meteen welke producten in onze tests hoog scoren op duurzaamheid.

Met onze claimservice komen we op voor de rechten van consumenten, zijn we rechtszaken gestart en/of in gesprek gegaan met bedrijven. Ook haalden we daadwerkelijk schadevergoedingen terug.

We hebben zo'n 3000 producten getest in 55 productcategorieën.

In het jaarverslag 2022 lees je wat we nog meer deden.

Jaarverslag 2021

Wat heeft de Consumentenbond het afgelopen jaar allemaal bereikt? Een greep uit onze activiteiten:

Meer dan 2000 producten zijn getest in 61 productcategorieën. Met daarbij steeds meer expertreviews en aandacht voor duurzaamheid.

Autorijders zijn schadevrije jaren niet meer zomaar kwijt als de partner overlijdt of bij autolease. Na onze jarenlange strijd hebben de verzekeraars dit veranderd.

We hebben veel aandacht besteed aan privacy en beveiliging van gegevens. Zo kwamen er verbeteringen na ons onderzoek naar datingsites. We zijn ook een collectieve actie gestart tegen TikTok dat de privacy van kinderen schendt.

In het dossier rond woekerrentes zijn er compensatieregelingen afgesproken met banken voor klanten die te veel rente betaalden op consumptieve kredieten.

In het jaarverslag 2021 lees je wat we allemaal nog meer gedaan hebben.

Jaarverslag 2020

Wat heeft de Consumentenbond het afgelopen jaar voor jou bereikt? Dat lees je in het jaarverslag van 2020.

We hebben gezorgd voor betere regelingen waar het ging om aangeboden vouchers.

Dankzij onze inzet gaan banken schade door bankspoofing alsnog vergoeden.

Met Allianz hebben we een historische schikking bereikt over woekerpolissen.

Wat we nog meer hebben bereikt, lees je in het jaarverslag van 2020.

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