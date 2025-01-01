Rendement

De meeste thuisbatterijen met stekker halen best een aardig rendement over de volledige laad- en ontlaadcyclus. Ook wel Round-Trip Efficiency (RTE) genoemd. Dit percentage geeft aan hoeveel van je zonnestroom je na opslag echt kunt gebruiken. Alleen 1 bekend merk stelt hierin teleur.

Prijs per kWh

Vergelijkingssites geven vaak aan wat je per kilowattuur (kWh) opslagcapaciteit betaalt. Maar die opgegeven capaciteit is nooit gelijk aan wat je echt kunt gebruiken. Wij bepalen de prijs per daadwerkelijk beschikbare kWh. Bekijk bij welke stekkerbatterij 1 kWh het goedkoopst is.

Prestatieverschil bij lagere temperatuur

Veel plug-in thuisbatterijen presteerden bij 5°C (bijna) hetzelfde als bij 23°C. Maar sommige stekkerbatterijen plaats je beter niet in je schuur of garage.