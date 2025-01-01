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Thuisbatterijen met stekker

Een thuisbatterij met stekker steek je gewoon in je stopcontact. Hij slaat zonnestroom op die je niet direct gebruikt. We hebben de 7 meest populaire plug-in thuisbatterijen van dit moment getest. Wat kun je daarvan verwachten?

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Wat opvalt in de test thuisbatterijen met stekker

Rendement
De meeste thuisbatterijen met stekker halen best een aardig rendement over de volledige laad- en ontlaadcyclus. Ook wel Round-Trip Efficiency (RTE) genoemd. Dit percentage geeft aan hoeveel van je zonnestroom je na opslag echt kunt gebruiken. Alleen 1 bekend merk stelt hierin teleur.

Prijs per kWh
Vergelijkingssites geven vaak aan wat je per kilowattuur (kWh) opslagcapaciteit betaalt. Maar die opgegeven capaciteit is nooit gelijk aan wat je echt kunt gebruiken. Wij bepalen de prijs per daadwerkelijk beschikbare kWh. Bekijk bij welke stekkerbatterij 1 kWh het goedkoopst is.

Prestatieverschil bij lagere temperatuur
Veel plug-in thuisbatterijen presteerden bij 5°C (bijna) hetzelfde als bij 23°C. Maar sommige stekkerbatterijen plaats je beter niet in je schuur of garage.

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Hoe wij thuisbatterijen met stekker testen

  • Wij kochten de 7 meest populaire plug-in thuisbatterijen in Nederland. We testten ze op de volgende punten:

    • Prestaties
      We testen hoe goed de batterij laadt en ontlaadt bij verschillende belastingen en 2 verschillende temperaturen. Daarbij meten we onder meer bruikbare capaciteit, efficiëntie, vermogen, temperatuur en geluid.
    • Gebruiksgemak
      We beoordelen de verpakking, de handleiding, de installatie en de app.
    • Nauwkeurigheid
      We controleren of de waarden in de app of op het scherm overeenkomen met onze metingen. Ook beoordelen we de kwaliteit van de geleverde wisselstroom en, indien aanwezig, de werking van de noodstroomfunctie.
    • Veiligheid
      We controleren de elektrische veiligheid en meten hoe warm de batterij en de onderdelen worden tijdens gebruik. Ook kijken we naar beveiligingen, waarschuwingen en de meegeleverde veiligheidsinformatie.

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